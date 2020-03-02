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Украина

Дожди и сильный ветер: синоптики рассказали о погоде в ближайшие дни

7:13 2 марта 2020 44
погода
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

Погода в ближайшие дни в Украине будет теплой, но на большей части Правобережья ожидаются дожди, а на всей территории страны — сильный ветер.

2 марта в центральных, западных и северных областях пройдут дожди, на Закарпатье — сильные. Ветер усилится. Порывы будут достигать 15−20 м/с, в Карпатах — до 25−30 м/с. Объявлен «желтый» уровень опасности. Ночью сохранятся небольшие морозы, а днем синоптики прогнозируют до +11 градусов.

погода

3 марта еще сильнее потеплеет. Ночью во всех регионах сохранится плюсовая температура, а днем воздух прогреется до +15 градусов на западе и на юге. В северные и восточных области также придет потепление, но пока лишь до +11…+13 градусов.

погода


Напомним, ранее народный синоптик Владимир Деркач составил прогноз на начало марта. Синоптик уверен, что после 5 марта будет ветрено, а во второй декаде месяца существенно потеплеет.

Сохранилось немало народных примет о погоде в Чистый понедельник (в этом году приходится на 2 марта). Ясная погода обещала отсутствие засухи летом и хороший урожай зерновых.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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