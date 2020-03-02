Мир

Три десятка заложников захватили в торговом центре на Филиппинах: первое видео с места ЧП

В торговом центре столицы Филиппин Манилы вооруженный мужчина захватил в заложники около 30 человек. Прозвучали выстрелы. Вспыхнула паника. Видео с места ЧП появились в сети.

Breaking: Police are responding to a hostage situation at a mall in Manila, Philippines. Initial reports indicate that there are up to 30 hostages and the suspect is a former security guard. pic.twitter.com/PL0EHwrL9O — PM Breaking News (@PMBreakingNews) March 2, 2020

По неподтвержденным данным, три человека погибли. Один ранен и доставлен в больницу. Часть покупателей удалось благополучно эвакуировать.

Как сообщает Associated Press, полиция оцепила здание, в которое вошли несколько десятков спецназовцев. Есть информация, что стрелком является бывший охранник этого же ТЦ, которого уволили. Пока что с ним ведутся переговоры.

URGENTE: Instantes después del comienzo del tiroteo en Virra Mall de Manila (Filipinas).pic.twitter.com/ZTa9wQpV7q — Mundo en Conflicto (@MundoEConflicto) March 2, 2020

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Харькове мужчина захватил заложницу и ранил полицейского.

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