- 09:05 Платят наличкой: исключенная из "Слуги народа" нардеп рассказала о кассирах партии Зеленского
- 09:02 В мире появилась первая страна с бесплатным общественным транспортом для жителей и туристов
- 09:00 Ідеальний подарунок на 8 Березня: який він?
- 08:43 КНДР запустила ракеты в направлении Японии — впервые в этом году
- 08:40 Украину накроет мощная буря: когда и где это произойдет
- 08:24 «Реал» впервые за шесть лет утер нос «Барселоне» на «Бернабеу»: хроника и видеообзор «эль класико»
- 08:12 Три десятка заложников захватили в торговом центре на Филиппинах: первое видео с места ЧП
- 08:09 Великий пост: как провести семь недель и чего нельзя делать до Пасхи (календарь поста)
- 08:02 Слушая истории «пацанок», думала: «Как они вообще еще живы?» — Ирина Зайцева
- 08:00 Який коньяк б'є рекорди за кількістю повторних покупок?
- 07:57 "Коронавирус" у двухлетнего ребенка в Тернополе: озвучены результаты анализов
- 07:47 Слезы Тины Кароль и признание Дана Балана и: яркие моменты самого драматичного эфира «Голосу країни»
Три десятка заложников захватили в торговом центре на Филиппинах: первое видео с места ЧП
В торговом центре столицы Филиппин Манилы вооруженный мужчина захватил в заложники около 30 человек. Прозвучали выстрелы. Вспыхнула паника. Видео с места ЧП появились в сети.
Breaking: Police are responding to a hostage situation at a mall in Manila, Philippines. Initial reports indicate that there are up to 30 hostages and the suspect is a former security guard. pic.twitter.com/PL0EHwrL9O
— PM Breaking News (@PMBreakingNews) March 2, 2020
По неподтвержденным данным, три человека погибли. Один ранен и доставлен в больницу. Часть покупателей удалось благополучно эвакуировать.
Как сообщает Associated Press, полиция оцепила здание, в которое вошли несколько десятков спецназовцев. Есть информация, что стрелком является бывший охранник этого же ТЦ, которого уволили. Пока что с ним ведутся переговоры.
URGENTE: Instantes después del comienzo del tiroteo en Virra Mall de Manila (Filipinas).pic.twitter.com/ZTa9wQpV7q— Mundo en Conflicto (@MundoEConflicto) March 2, 2020
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Харькове мужчина захватил заложницу и ранил полицейского.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Сельская учительница никак не могла решить, за кого же ей выйти замуж: за директора школы или за тракториста. С одной стороны — быстрый карьерный рост, а с другой — без трактора фиг до школы доберешься...