Мир

КНДР запустила ракеты в направлении Японии — впервые в этом году

Северная Корея провела первые в этом году запуски ракет — вопреки резолюции Совета безопасности ООН. Из района города Вонсан были выпущены два снаряда неустановленного типа в направлении Японского моря. Дальность полета составила около 240 километров, высота — примерно 35 километров. Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap.

В Северной Корее зафиксировали землетрясение магнитудой 4,8 балла, которое могло быть вызвано запуском ракет.

Японское министерство обороны сообщило, что снаряды упали за пределами исключительной экономической зоны Японии. В 2019 году КНДР провела запуски ракет 13 раз. В основном северокорейские военные испытывали баллистические ракеты.

1 января этого года Северная Корея отказалась соблюдать мораторий на ядерные испытания.

Советник постоянного представительства КНДР при отделении ООН в Женеве Чжу Ен Чхоль заявил, что Пхеньян не видит смысла в одностороннем порядке выполнять обязательства, которым не следуют США. По его словам, Вашингтон стремятся «блокировать развитие КНДР» при помощи «жесточайших и негуманных санкций».

Переговоры США и КНДР начались в 2018 году. В июне 2018 года в Сингапуре прошел первый в истории саммит с участием американского президента Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына, на котором они договорились о денуклеаризации Северной Кореи — в обмен на гарантии безопасности и отмены санкций со стороны США. После этого лидеры еще дважды встречались, однако серьезных успехов в переговорах не достигли.

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