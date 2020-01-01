Мир

Северная Корея отказалась от моратория на ядерные испытания и заявила о разработке нового оружия

Северная Корея в ближайшем будущем продемонстрирует новое стратегическое оружие и откажется от моратория на ядерные испытания. Об этом заявил северокорейский лидер Ким Чен Ын, известный своей жестокостью к подчиненным.

Как передает Yonhap со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи, КНДР приостановила запуски межконтинентальных баллистических ракет ради установления доверия с США. Дальнейшее ядерное сдерживание со стороны Пхеньяна будет зависеть только от позиции Вашингтона.

Северная Корея более двух лет не проводила испытания ракет большой дальности и ядерного оружия. Президент США Дональд Трамп считает это своим главным дипломатическим достижением, напоминает NYT.

Издание отмечает, что лидер КНДР объявил о моратории на ядерные испытания, когда надеялся, что США отменят введенные санкции.

По мнению СМИ, нынешнее заявление из Пхеньяна призвано заставить Трампа накануне президентских выборов 2020 года начать отменять санкции.

Напомним, летом 2019 года президент США Дональд Трамп встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Встреча состоялась в населенном пункте Пханмунджом — в демилитаризованной зоне между КНДР и Южной Кореей.

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