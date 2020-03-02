Мир

В мире появилась первая страна с бесплатным общественным транспортом для жителей и туристов

Люксембург с 29 февраля стал в мире страной с бесплатным общественным транспортом — как для местных жителей, так и для туристов. Исключение, как сообщает AFP, сделано лишь для поездок на поезде в вагонах первого класса и ряда ночных автобусных рейсов. За остальные поездки на автобусах, трамваях и поездах плата взиматься не будет.

До сих пор стандартный годовой проездной обходился жителям герцогства в 440 евро.

С помощью такого шага власти Люксембурга, одной из самых маленьких в мире стран, надеются разгрузить дороги от автомобилей. Это, как полагают, поможет бороться с заторами и с загрязнением окружающей среды.

Ранее подобные меры принимались в отдельных городах (например, в 2018 году бесплатный проезд в автобусах и трамваях был введен во французском городе Дюнкерк), но впервые они распространились на всю территорию страны.

Обеспечение бесплатного проезда потребует дополнительных расходов в размере 41 миллиона евро в год, которые будут получены за счет налоговых сборов. В связи с чем критики заявляют, что «бесплатный транспорт» вовсе не означает, что за него «никто не платит».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Киеве с 1 апреля вводят новые электронные проездные: что нужно знать.

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