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В мире появилась первая страна с бесплатным общественным транспортом для жителей и туристов
Люксембург с 29 февраля стал в мире страной с бесплатным общественным транспортом — как для местных жителей, так и для туристов. Исключение, как сообщает AFP, сделано лишь для поездок на поезде в вагонах первого класса и ряда ночных автобусных рейсов. За остальные поездки на автобусах, трамваях и поездах плата взиматься не будет.
До сих пор стандартный годовой проездной обходился жителям герцогства в 440 евро.
С помощью такого шага власти Люксембурга, одной из самых маленьких в мире стран, надеются разгрузить дороги от автомобилей. Это, как полагают, поможет бороться с заторами и с загрязнением окружающей среды.
Ранее подобные меры принимались в отдельных городах (например, в 2018 году бесплатный проезд в автобусах и трамваях был введен во французском городе Дюнкерк), но впервые они распространились на всю территорию страны.
Обеспечение бесплатного проезда потребует дополнительных расходов в размере 41 миллиона евро в год, которые будут получены за счет налоговых сборов. В связи с чем критики заявляют, что «бесплатный транспорт» вовсе не означает, что за него «никто не платит».
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Киеве с 1 апреля вводят новые электронные проездные: что нужно знать.
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