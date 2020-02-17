Украина

В Киеве с 1 апреля вводят новые электронные проездные: что нужно знать

В Киеве с 1 апреля вводят новые проездные билеты. Это связано с запланированным внедрением автоматизированной системы учета оплаты проезда. В столичном метро, а также в пяти видах наземного транспорта (автобусе, трамвае, троллейбусе, фуникулере и городской электричке) можно будет оплатить проезд единым электронным билетом — синей карточкой, которую продолжают тестировать добровольцы.

По словам директора столичного департамента экономики и инвестиций Наталии Мельник, е-билет не будет привязан к определенному виду транспорта — он универсальный. Как показывает европейская практика, пассажиру так удобнее. Каждый может контролировать собственные транспортные издержки, а также экономить на стоимости поездок.

Напомним, Kyiv Smart Card можно пополнять одной транзакцией до 50 поездок и экономить на каждой до 1,5 гривни. Поездки зеленой карточки метро, приобретенные до 31 марта 2020 года, можно использовать до 31 марта 2021 года.

С помощью е-билета можно также учитывать количество пассажиров. Уже известно, что ежедневно 400 тысяч льготников используют для проезда в общественном транспорте «Карточку киевлянина», а у 300 тысяч пассажиров есть Kyiv Smart Card. Такая информация, по словам директора департамента информационно-коммуникационных технологий Юрия Назарова, помогает, корректировать маршруты общественного транспорта и экономить бюджетные средства на возмещение бесплатного проезда.

А проездные на фиксированное количество поездок всеми видами общественного транспорта в течение месяца учитывают разные потребности пассажиров. К примеру, человек дважды в день пользуется метро и троллейбусом. В течение 21 рабочего дня в месяц ему понадобится оплатить проезд 84 раза. Выгодно приобрести проездной на 92 поездки, а стоимость одной поездки составит уже не 8, а 6,25 гривни.

Месячные проездные на 46, 62, 92 и 124 поездки будут стоить соответственно 290, 390, 575 и 770 гривен. За 1300 гривен можно будет купить безлимитный проездной на все виды общественного транспорта. Впервые введут проездные на все виды транспорта на 24, 48 и 72 часа, которые будут стоить соответственно 100, 150 и 200 гривен.

Ранее сообщалось, что в Киеве добровольцы продолжают тестировать синий е-билет и в течение месяца расскажут, как работает Kyiv Smard Card. А на станциях метро, где можно купить е-билет, не продают зеленые карточки.

Напомним, что по ссылке или по телефону горячей линии 044−366−55−55, которая работает круглосуточно, можно получить более подробную информацию о работе е-билета.

Ранее Киевский метрополитен извинился перед пассажирами за испорченное настроения из-за масштабного сбоя в работе турникетов.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter