Где смотреть онлайн «Динамо» — «Колос»: расписание трансляций матчей 21-го тура УПЛ

Спорт

Во вторник, 3 марта, на столичном «Олимпийском» матчем между киевским «Динамо» и «Колосом» из Киевской области стартует программа 21-го тура украинской премьер-лиги.

Напомним, что очный поединок соперников в первом круге закончился скандальной победой динамовцев (4:0).

После возобновления состязаний в УПЛ «Динамо» в матче без зрителей вырвало победу у «Ворсклы» (2:1) и сенсационно проиграло на поле «Днепра-1» (1:3), лишившись второго места в турнирной таблице. Что же касается команды из Коваливки, претендующей на место в топ-шестерке, то новичок премьер-лиги победил в обоих февральских поединках: с одинаковым счетом 2:1 были обыграны «Александрия» и «Карпаты».

В предстоящей игре «бело-синим» из-за дисквалификации не помогут полузащитник Буяльский и игрок обороны Миколенко. Что же касается «Колоса», то Костышин не сможет рассчитывать на автора двух мячей в ворота «Александрии» Смирного (перебор карточек и условия арендного соглашения).

Букмекеры в предстоящей игре отдают предпочтение подопечным Михайличенко. К примеру, контора «Фаворит Спорт» ставки на победу «Динамо» принимает с коэффициентом 1,15, на ничью — 8,10, на успех «Колоса» — 17,00.

Чемпионат Украины. 21-й тур

3 марта (вторник)

«Динамо» — «Колос» 19:30 «2+2»

4 марта (среда)

«Мариуполь» — «Ворскла» 14:00 «Футбол 2»

«Заря» — «Львов» 17:00 УНИАН

«Олимпик» — «Десна» 17:00 «Футбол 2»

«Шахтер» — «Днепр-1» 19:30 «Футбол 1»

«Карпаты» — «Александрия» 19:30 УНИАН

Положение команд:

1. «Шахтер» — 53 очка;

2. «Заря» — 40;

3. «Динамо» — 39;

4. «Десна» — 36;

5. «Александрия» — 34;

6. «Колос» — 26;

7. «Мариуполь» — 22;

8. «Днепр-1» — 22;

9. «Львов» — 19;

10. «Олимпик» — 18;

11. «Ворскла» — 17;

12. «Карпаты» — 12.

Бомбардиры: 15 мячей — Жуниор Мораес («Шахтер»); 10 — Богдан Леднев («Заря»), Александр Филиппов («Десна»); 9 — Марлос («Шахтер»); 8 — Артем Беседин, Беньямин Вербич (оба — «Динамо»); 7 — Тайсон («Шахтер»), Дмитрий Хлебас («Десна»), Виктор Цыганков («Динамо»), Владислав Супряга («Днепр-1»).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что форвард «Динамо» Беседин из-за допинга отстранен от футбола на год.

Фото ФК «Динамо»

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