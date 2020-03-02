- 10:52 Весь спектр эмоций: принца Уильяма засняли, когда он болел за любимую футбольную команду
- 10:43 После выходных доллар подорожал: какой сейчас курс валют в банках
- 10:22 Мама Насти Каменских рассказала, какими блюдами балует дочку и зятя
- 10:18 Украинские священники устроили челлендж по похуданию за время Великого поста
- 10:10 В бигуди и кружевном нижнем белье: Рианна порадовала фанатов новой фотосессией
- 10:07 Начался Великий пост: как правильно питаться в первую неделю
- 09:59 Где смотреть онлайн «Динамо» — «Колос»: расписание трансляций матчей 21-го тура УПЛ
- 09:43 Украинские полярники нашли озеро под ледником на Антарктиде: потрясающее фото
- 09:43 DZIDZIO показал сельский дом, в котором родился
- 09:43 Решение Меган Маркл оставить сына в Канаде расстроило королеву и разозлило британцев
- 09:42 Эрдоган занял место Обамы: Пионтковский указал на интересный момент в войне Турции против России
- 09:34 Вернуть эвакуированное авто в Киеве теперь можно при помощи смартфона
В бигуди и кружевном нижнем белье: Рианна порадовала фанатов новой фотосессией
Американская певица барбадосского происхождения Рианна, которая ко Дню святого Валентина презентовала новую эротическую коллекцию нижнего белья в рубиново-красных тонах, порадовала поклонников новой горячей фотосессией. На этот раз создательница бренда Savage x Fenty позировала в светлых кружевных изделиях собственного дизайна — трусиках, лифчике, корсете и чулках. Волосы 32-летней поп-звезды были накручены на бигуди — что, вопреки расхожему мнению, ничуть не умаляло ее сексуальности.
Между тем Рианна, по слухам, рассталась со своим бойфрендом-миллиардером из Саудовской Аравии — Хассаном Джамилем. Певицу, которая не любит говорить о своей личной жизни, все чаще видят в компании рэпера A$AP Rocky.
Читайте также: В бикини и с косяком в зубах: Рианна эффектным видео опровергла слухи о своей беременности.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Весь спектр эмоций: принца Уильяма засняли, когда он болел за любимую футбольную команду (фото, видео)
— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!