В бигуди и кружевном нижнем белье: Рианна порадовала фанатов новой фотосессией

Шоу-бизнес

Американская певица барбадосского происхождения Рианна, которая ко Дню святого Валентина презентовала новую эротическую коллекцию нижнего белья в рубиново-красных тонах, порадовала поклонников новой горячей фотосессией. На этот раз создательница бренда Savage x Fenty позировала в светлых кружевных изделиях собственного дизайна — трусиках, лифчике, корсете и чулках. Волосы 32-летней поп-звезды были накручены на бигуди — что, вопреки расхожему мнению, ничуть не умаляло ее сексуальности.

Между тем Рианна, по слухам, рассталась со своим бойфрендом-миллиардером из Саудовской Аравии — Хассаном Джамилем. Певицу, которая не любит говорить о своей личной жизни, все чаще видят в компании рэпера A$AP Rocky.

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