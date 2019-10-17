Шоу-бизнес

В бикини и с косяком в зубах: Рианна эффектным видео опровергла слухи о своей беременности

Поп-звезда Рианна оригинально опровергла слухи о своей беременности. У себя в Instagram 31-летняя уроженка Барбадоса опубликовала видео с эффектом замедленной съемки, на котором она шествует босиком — в черном купальнике бикини и прозрачной накидке, демонстрируя идеальную фигуру. Зажатый в зубах косяк довершает картину. Походкой модели на подиуме она доходит до конца дорожки и делает эффектный разворот.

В сентябре фанаты певицы обрадовались, решив, что она призналась в том, что ждет ребенка. На благотворительном балу в Нью-Йорке Рианна, в частности, заявила: «Я черная женщина. Я происхожу от черной женщины. И я собираюсь родить черную женщину…». Как известно, звезда состоит в романтических отношениях с саудовским миллиардером Хассаном Джамилем.

Однако Рианне, судя по всему, надоела шумиха в прессе и она решила положить конец сплетням окончательно.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Алек Болдуин и его жена Хилария показали милое домашнее видео, в котором раскрывают пол будущего ребенка четырем своим малышам.

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