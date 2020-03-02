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Украинские священники устроили челлендж по похуданию за время Великого поста
В первый день Великого поста епископ Православной церкви Украины предложил челлендж коллегам-священникам. Святые отцы посоревнуются: кто сбросит больше килограммов за предстоящие семь недель телесных воздержаний.
Автором инициативы стал епископ Шепетовский Адриан (в миру Руслан Кулик). Сейчас он весит 107 кг и рассчитывает сбросить от семи до десяти килограммов. Священник надеется, что в этом стремлении его поддержат и другие представители ПЦУ.
«Не принижая святость и духовное содержание Великого поста, как время для духовного роста и покаяния, хочу предложить челлендж. Только без фанатизма, не в ущерб собственному здоровью», — уточняет епископ.
Челлендж поддержал епископ Ужгородский и Закрпатский Варсонофий (Владимир Рудник). Ожидается, что будут и другие участники, после того как о необычном соревновании рассказал священник и блогер Александр Дедюхин. Протоиерей Православной церкви Украины из города Полтавы присоединился к вызову и рассчитывает за время Великого поста сбросить от четырех килограммов.
«Укрощаем плотские похоти, укрепляем духовность, растем в покаянии и уменьшаемся в размерах. Присоединяйтесь к нам на службах, в молитвах и поклонах», — призывает священник.
Напомним, «ФАКТЫ» собрали советы, как правильно питаться в первую неделю Великого поста. На этой неделе правила предписывают полный отказ от пищи животного происхождения.
Фото Adrian Kulyk/Facebook, Олександр Дедюхін/Facebook
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!