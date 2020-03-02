Когда ждать повышения пенсий: Гончарук назвал сроки

Украина

Предполагавшийся пересчет пенсий украинским пенсионерам не отменяется, но переносится на более поздний срок. Решение об этом в процессе подготовки и будет принято в течение года. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук на брифинге.

Гончарук напомнил, что закон не требует проводить индексацию пенсий в какую-то определенную дату. Решение можно принять в любое время.

«В течение года мы принимаем решение о том, с какой даты должна состояться индексация. Это решение пока в процессе разработки», — заявил глава правительства.

Напомним, ранее стало известно, что автоматический перерасчет пенсий с 1 марта под угрозой. Кабмин не дал команды Пенсионному фонду и не подготовил нужные нормативно-правовые акты.

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