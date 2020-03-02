- 12:06 Когда ждать повышения пенсий: Гончарук назвал сроки
- 12:06 В Ухане закрыли первую больницу для зараженных коронавирусом — закончились пациенты
- 12:05 В Ровно подросток второй раз угнал маршрутку с пассажирами
- 11:59 Для переселенцев из Крыма построят 500 квартир на Херсонщине
- 11:43 Жеребьевка Лиги наций: онлайн-трансляция церемонии в Амстердаме
- 11:40 Гончарук ответил по поводу своей отставки
- 11:33 Коронавирус может оставить Олимпиаду без зрителей: что известно
- 11:25 "Я тебя сейчас порежу": дерзкие подростки шокировали поведением в центре Киева
- 11:22 Премьер Гончарук созвал срочный брифинг: прямая трансляция
- 11:07 Прокурор спас людей из упавшей в озеро машины: герой рассказал "ФАКТАМ", как ему это удалось
- 10:53 Весь спектр эмоций: принца Уильяма засняли, когда он болел за любимую футбольную команду
- 10:43 После выходных доллар подорожал: какой сейчас курс валют в банках
Когда ждать повышения пенсий: Гончарук назвал сроки
Предполагавшийся пересчет пенсий украинским пенсионерам не отменяется, но переносится на более поздний срок. Решение об этом в процессе подготовки и будет принято в течение года. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук на брифинге.
Гончарук напомнил, что закон не требует проводить индексацию пенсий в какую-то определенную дату. Решение можно принять в любое время.
«В течение года мы принимаем решение о том, с какой даты должна состояться индексация. Это решение пока в процессе разработки», — заявил глава правительства.
Напомним, ранее стало известно, что автоматический перерасчет пенсий с 1 марта под угрозой. Кабмин не дал команды Пенсионному фонду и не подготовил нужные нормативно-правовые акты.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Пятилетняя девочка приходит в новом розовом платье в детский сад. Воспитательница ее спрашивает: — Кто тебе такое красивое платье купил? Ребенок с гордостью отвечает: — Наревела!