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Moneyveo вручила оргтехнику украинским военным
В рамках корпоративно-социальной ответственности компания Moneyveo подарила разведцентру «Север» оргтехнику. Поездка в военную часть для передачи принтеров и ноутбуков состоялась в канун пятой годовщины оперативного командования «Север».
Командир регионального разведцентра Евгений Коутный рассказал о том, что за время сотрудничества Moneyveo предоставила технику на сумму более 60 тысяч гривен: «В этот раз команда привезла в военную часть многофункциональные устройства, которые будут размещаться на боевых постах. Это очень облегчит рабочие процессы, поскольку украинская армия нуждается в новом, качественном оборудовании. Помощь от бизнеса — важная поддержка для нас».
Как отмечает начальник службы безопасности Moneyveo Андрей Игнатов, компания ведет активную благотворительную деятельность с начала работы организации.
«Мы постоянно помогаем региональному разведывательному центру радиоэлектронной разведки „Север“. В прошлом году передали военным плоттеры. У нас с разведцентром подписан Меморандум о сотрудничестве. Также поддерживаем Центр реабилитации воинов АТО/ООС при Институте медицины труда им. Кундиева, — комментирует Андрей Игнатов. — Для Манивео участие в подобных социально-ответственных проектах — это показатель роста бизнеса. Если раньше мы помогали точечно, то сегодня масштабируем нашу благотворительность».
Недавно Moneyveo профинансировала лечение сержанта 169 центра «Десна» Андрея Шурубура в Институте медицины труда.
«Я рад, что украинский бизнес не забывает о том, что военные действия еще, к сожалению, не остановились. А это значит — помощь для военных все еще актуальна, — делится сержант. — Большое количество демобилизованных военных нуждаются в психологической и физической реабилитации. Люди, которые приходят с войны, по-новому адаптируются к окружающему миру. Многим сложно пройти период социализации, поэтому без помощи никак».
За последнее время Moneyveo наработала положительный опыт сотрудничества с благотворительным фондом «Армия SOS».
«В последние годы объем помощи армии снижается, но мы благодарим украинском и украинским компаниям, которые не устали и продолжают быть вместе со своими защитниками. Так, две большие ИТ-компании на постоянной основе финансово поддерживают ИТ-проекты «Армия SOS», а также бесплатно передают компьютерную технику для нужд армии. Лидеры экспресс-доставок грузов ежемесячно доставляют отправления непосредственно в руки нашим защитникам. Манивео предоставляет качественную техническую и ИТ-поддержку подразделениям разведки оперативного командования «Север», — комментирует председатель БФ «Армия SOS» Ярослав Тропинов.
Напомним, в начале 2019 года Moneyveo передала оперативному командованию «Север» в Черниговской области плоттеры. Командующий оперативным командованием «Север» генерал-лейтенант Кравченко наградил летом 2019 года медалями и наградами основателя компании и генерального директора Moneyveo.
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