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Шоу-бизнес

Мадонна упала со стула, отбив себе копчик (фото)

14:00 2 марта 2020 54
Мадонна
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

61-летняя Мадонна, которая ранее смутила сеть фото, на котором она целуется с 25-летним бойфрендом, вынуждены была отменить концерт в Париже в рамках своего турне Madame X. Ранее с ней произошел несчастный случай на сцене. Во время исполнения танца из-под певицы по ошибке выдернули стул, и она упала, получив сильный ушиб копчика. Поп-звезда от боли не смогла сдержать слез. На следующий день она с большим трудом провела концерт, стараясь игнорировать травму. Но потом решила сделать перерыв, чтобы восстановить здоровье.

Певица прокомментировала инцидент у себя Instagram, назвав себя «сломанной куклой», которая нуждается в постельном отдыхе.

Ранее во время тура Мадонна уже отменяла несколько концертов по состоянию здоровья. У нее были травмы колена и бедра.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что 23-летняя дочь Мадонны Лурдес «забыла надеть юбку».

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