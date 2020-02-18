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Дочь Мадонны Лурдес «забыла надеть юбку» (фото)

12:00 18 февраля 2020 995
Лурдес Леон
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Дочь Мадонны Лурдес Леон, которая находится в творческом поиске и ведет светский образ жизни, засветилась на Неделе моды в Лондоне. Как пишет Daily Mail, 23-летняя красотка была замечена в первом ряду по время показа коллекции Burberry. Лурдес, которую Мадонна родила вне брака от уроженца Кубы, фитнес-тренера Карлоса Леона, сама была в клетчатом мини-платье этого же бренда и высоких черных сапогах.

Модель в платье Burberry с сайта бренда

После показа Лурдес, которую дома называют Лола, вместе с другими знаменитостями, отправилась на вечеринку, которую в одном из лондонских клубов устраивал журнал LOVE. Девушка осталась в тех же сапогах, а платье сменила на другое — с менее вызывающим декольте, но зато еще более короткое.

«Симпатичный свитерок», «Забыла надеть юбку». — писали фанаты в соцсетях. Поверх платья дочь поп-звезды накинула пальто леопардовой расцветки.


Мисс Леон с 2014 по 2018 год посещала Мичиганский университет — там в свое время училась и ее звездная мать. Обе учились там музыке, театральному искусству и танцам.

Лурдес уже несколько раз участвовала в показах мод. А также, унаследовав страсть Мадонны к эпатажу, приняла участие в необычном, напоминающем оргию перформансе Love Different, предназначенном показать разнообразие любви. Как сообщали «ФАКТЫ», его организовал испанский бренд Desigual.

«Лола безумно талантлива. Я зеленею от зависти потому, что она невероятна во всем, что делает… Она невероятная танцовщица, прекрасная актриса, красиво играет на фортепиано… Она намного лучше меня в том, что касается талантов. Но у нее нет того же драйва. И, опять же, я чувствую, что в соцсетях ее преследуют, заставляя чувствовать себя так, будто она получает все готовенькое, потому что она моя дочь», — говорила ранее интервью британскому журналу Vogue 61-летняя Мадонна. Певица говорит, что старается приводить дочке примеру других успешных детей знаменитостей, которые прошли через те же трудности и доказали, что они не просто дети своих родителей.

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