61-летняя Мадонна смутила сеть фото, на котором страстно целуется с 25-летним бойфрендом

Шоу-бизнес

Американская поп-звезда Мадонна вскоре завершает мировое гастрольное турне в поддержку своего нового альбома Madame X. Певица отметила окончание концертов, которые давала в Лондоне, серией фотографий, которые она выложила в соцсети Instagram. Мадонна позирует одна, с 23-летней дочерью Лурдес, а также со своим бойфрендом — танцором Ахламаликом Уильямсом. Причем один из снимков запечатлел страстный поцелуй 61-летней Мадонны и ее 25-летнего кавалера. К слову, мать Уильямса на шесть лет моложе его нынешней «девушки». Влюбленных 36-летняя разница в возрасте не смущает. Однако многие пользователи соцсетей считают их отношения, которые длятся уже около года, неприемлемыми. «Это уже просто педофилия какая-то», «Неприятно смотреть», «Он же ровесник твоей дочери», «Бабушка и внук» — писали некоторые в комментариях. Впрочем, другие утверждали, что Мадонна в свои годы выглядит великолепно — не хуже, чем женщины вдвое моложе ее. И что любовь не знает границ — в том числе и возрастных.

Ахламалик работает в коллективе Мадонны с 2015 года. Он снимался в клипе на ее песню God Control.

Певица и ранее встречалась с мужчинами намного моложе нее — в том числе с танцовщиками Брахимом Залибатом, Тимором Стеффенсом, а также моделью Кевином Сампайо.

Мадонна была дважды замужем — за американским актером Шоном Пенном и за британским режиссером Гаем Ричи, которому она родила сына Рокко. Отцом Лурдес был фитнес-тренер звезды Карлос Леон, с которым она официально в брак не вступала.

Кроме того, у Мадонны есть четверо приемных детей: Мерси, Дэвид, а также близнецы Стелла и Эстер. Все они — уроженцы Малави.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что дочь Мадонны Лурдес «забыла надеть юбку» на вечеринку в Лондоне.

Читайте также: «Слишком старый и жадный»: Аль Пачино бросила его 40-летняя подруга.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter