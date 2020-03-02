Стиль жизни

Тяжелый день: гороскоп на 6 марта для всех знаков зодиака

В пятницу, 6 марта, очень высока вероятность конфликтов на работе и в семье.

А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 6 марта для всех знаков зодиака.

Овен

Хороший день для установления выгодных связей, но осторожнее — вы можете попасть в нелепое положение.

Телец

Возможно, вам предстоит короткая поездка или прогулка, следите за своими вещами.

Близнецы

Вы можете узнать новости, которые поставят под сомнения текущий доход или пребывание в нынешней должности.

Рак

Не исключены сомнения в тех делах, которые казались предельно простыми.

Лев

Плохой день для больших покупок, они могут вскоре разочаровать вас.

Дева

Девам следует отказаться от поездки на машине во избежание аварии.

Весы

Опасайтесь появления человека, способного украсть сердце вашей половинки.

Скорпион

Скорпионы в этот день рискуют совершить неправильный шаг, возможно, в профессиональных делах.

Стрелец

Неудача, с которой вы столкнетесь в этот день, обернется большими достижениями в будущем.

Козерог

Не бойтесь начать разговор, от которого зависят отношения с какой-то конкретной особой.

Водолей

Возможны перемены в финансовой сфере (новый замысел, новый спонсор).

Рыбы

Есть риск, что одна из ваших недоделок поставит под угрозу срыва планы на выходные.

Хорошего вам дня!

Также читайте наш гороскоп на неделю.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter