МВД должно остаться под руководством Авакова, — глава комитета ВР

Украина

В ходе предполагаемого переформатирования правительства кресло главы Министерства внутренних дел должно остаться за нынешним руководителем Арсеном Аваковым. Такое мнение главы Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности, депутата от фракции «Слуга народа» Дениса Монастырского приводят Украинские национальные новости.

«Мы понимаем, что большая часть Кабмина является кандидатами на выход из правительства. Почему? Потому что в определенных своих направлениях министерства просто не справились. Это можно сказать о большинстве министерств. Кроме одного — это Министерство внутренних дел. Потому что в этом направлении однозначно надо признать — это одно из самых сильных министерств. Думаю, с этим согласятся многие мои коллеги и депутаты», — приводит информагентство слова депутата.

Аргументируя свою позицию, глава профильного парламентского комитета приводит в пример слаженные действия полиции и Нацгвардии во время эвакуации украинцев и иностранцев из китайского города Ухань в Украину. При размещении эвакуированных на обсервацию в Новых Санжарах благодаря профессиональным действиям сотрудников МВД удалось избежать развития массовых протестов.

«Мой прогноз — министр Аваков однозначно должен остаться работать в обновленном Кабмине. Он работает в министерстве уже шесть лет. И за это время фактически по всем направлениям в МВД обеспечен порядок. Министр справляется с теми вызовами, которые стоят перед МВД», — считает депутат.

Для справки Министр внутренних дел Арсен Аваков был назначен главой ведомства в начале 2014 года сразу после Революции Достоинства. Он был уже трижды переназначен на эту должность: в ноябре 2014 года — после внеочередных выборов Верховной Рады, в апреле 2016-го — после назначения премьер-министром Владимира Гройсмана, а также в августе 2019 года — во время формирования текущего состава Кабмина Алексея Гончарука.

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