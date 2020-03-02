Деньги

К Т.В. Fruit нет никаких юридических претензий со стороны "Дельта банка" и ФГВФЛ, — Барщовский

На сегодня к компании Т.В. Fruit нет никаких юридических претензий со стороны «Дельта банка» и Фонда гарантирования вкладов. Т.В. Fruit вообще не имела деловых отношений с АО «Дельта банк», потому что компании в годы финансовой деятельности учреждения вообще еще не существовало. Об этом в интервью журналу «Новое время» заявил основатель группы компаний Т.В. Fruit Тарас Барщовский.

Владелец Т.В. Fruit пояснил, что с АО «Дельта банк» сотрудничала его компания ООО «Яблуневий дар» еще с 2010 года. Однако в преддверии банкротства банка ООО «Яблуневий дар» прошло так называемую процедуру «схлопывания» долгов — зачет встречных однородных требований и прекращение обязательств по уплате компанией кредитной задолженности перед банком.

«Учитывая сложности, возникшие у многих с началом финансовых проблем „Дельта банка“, „Яблуневий дар“ имел очередь из компаний, которые готовы были решить проблему с возвратом банковского депозита путем „взаимозачета“. Кредитные обязательства „Яблуневого дара“, согласно действующему законодательству, были обменены на 60 миллионов долларов депозитных средств компании Cargill», — пояснил Барщовский.

В 2019 году, по его словам, Верховный суд решил, что нельзя было проводить эту процедуру через конвертацию доллара в евро.

«Я с этим не согласен, но что могу сделать. Одновременно Фонд гарантирования вкладов продал на аукционе пул активов „Дельта банка“, который выкупила какая-то частная компания. Вот и все. На сегодня к нам нет никаких претензий со стороны „Дельта банка“ и Фонда гарантирования вкладов», — заверил основатель и владелец Т.В. Fruit.

Также он добавил, что список должников «Дельта банка» можно свободно проверить, и среди них компаний «Яблуневий дар» и «Танк Транс» нет. Ведь право требования было продано.

Тарас Барщовский отметил, что по состоянию на сегодня в компании Т.В. Fruit не было никакого официального обращения со стороны покупателей портфеля активов банка. Но в случае, если такие обращения будут и заинтересуют бизнесмена, он готов к дискуссии.

Тарас Барщовский известен как бизнесмен, который производит соки прямого отжима под брендами Galicia и «Світанок», и как поставщик № 1 яблочного концентрата, сырья для производства большинства соков, говорится в интервью.

В 2019 году НВ и инвесткомпания Dragon Capital оценили состояние бизнесмена в $ 105 млн, что соответствует 60-й строке рейтинга топ-100 самых богатых украинцев.

В состав группы T.B. Fruit входят семь заводов по производству яблочного концентрата и других плодово-ягодных продуктов. Четыре из них размещены в Украине, один — в Молдове и два — в Польше. Еще один завод в Польше компания запустит в августе: новое предприятие станет крупнейшим в мире по своему профилю. Главный офис T.B. Fruit расположен во Львовской области.

EBITDA T.B. Fruit в этом финансовом году составит 40 млн евро. По словам Барщовського, его компания занимает 9−12% мирового рынка яблочного концентрата.

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