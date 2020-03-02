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Боевики на Донбассе накрыли Красногоровку минометным огнем, есть раненые, — штаб ООС
В понедельник, 2 марта, оккупанты вновь обострили ситуацию на линии соприкосновения, нарушив договоренности по прекращению огня. За день до этого при обстреле боевиков погиб украинский военный.
Пресс-центр штаба ООС сообщает на своей станице в Facebook, что противник обстрелял населенный пункт Красногоровка в Марьинском районе Донецкой области. Оккупанты вели из минометов калибра 120 мм огонь по домам мирных жителей, прекрасно понимая, что обстрелы представляют угрозу жизни и здоровью гражданского населения. В результате была ранена одна местная жительница — ей оперативно оказали медицинскую помощь.
Подразделения ООС дали российским оккупантам адекватный ответ.
Ранее сообщалось, что на Донбассе вновь работает КПВВ «Марьинка», закрывавшийся 29 февраля из-за обстрелов боевиков.
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