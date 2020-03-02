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В России пойманный с поличным чиновник подавился документом, который пытался съесть (видео)
В РФ задержание коррупционера едва не закончилось смертью подозреваемого. Ранее в РФ на взятке «погорел» украинский «водочный король».
Как сообщает МК.ru, замглавы управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии Владимир Журавлев при задержании попытался проглотить документ, но подавился. На помощь чиновнику пришел один из силовиков. По информации СМИ, в документе были данные «черной бухгалетрии».
Владимира Журавлева взяли под стражу за получение от предпринимателя взятки за выдачу фито-санитарных сертификатов на экспорт лесной продукции. Размер взятки чиновнику составил 160 тысяч рублей.
Видео задержания коррупционера:
Ранее сообщалось, что в Московском парке Зарядье при праздновании Масленицы произошел конфуз в стиле фильмов ужасов — действо развернулось невдалеке от стен Кремля.
Фото: скриншот
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