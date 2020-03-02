Задержание Мельничука: Пристайко указал на подлость России

Украина

Имя задержанного в Греции экс-командира батальона «Айдар» и бывшего народного депутата Сергея Мельничука было внесено в систему Интерпола на двустороннем уровне — по линии контактов Греции и России, поэтому Украина не располагала данными об этом факте. Такое заявление сделал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

«По последней информации, это задержание состоялось через сообщения Российской Федерации на двустороннем уровне», — цитирует министра УНИАН.

Он напомнил, что такую практику Россия использует регулярно.

С Мельничуком уже встречался консул Украины и в настоящее время он находится в постоянном контакте с задержанным.

Прокомментировал задержание Мельничука и министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

По его словам, на данный момент Генеральный секретариат Интерпола принял решение о пересмотре запроса РФ об объявлении в розыск и экстрадиции Мельничука «для проверки его правовой обоснованности и соответствия статье 3 Устава Организации».

Благодаря оперативному вмешательству Национальной полиции Украины удалось предотвратить незаконное задержание около 30 граждан Украины, выдачи которых добивалась Москва, — констатировал глава МВД Украины.

Напомним, Сергея Мельничука задержали 1 марта 2020 года. Следственный комитет РФ приписывает ему организацию убийства российских пропагандистов Игоря Корнелюка и Антона Волошина под Луганском в 2014 году. Якобы бойцы «Айдара» организовали минометный обстрел, из-за которого погибли россияне.

Ранее по такому же обвинению в Италии был арестован нацгвардеец Виталий Маркив, которого затем приговорили к 24-летнему лишению свободы якобы за убийство журналиста Андреа Рокелли под Славянском в 2014 году.

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