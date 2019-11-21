Дело Маркива: Украина подала апелляцию на решение итальянского суда

Украина

Государство Украина подало апелляционную жалобу на решение суда города Павия об осуждении к 24 годам тюрьмы украинского военнослужащего Виталия Маркива. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента в свеом телеграмм-канале.

«20 ноября 2019 года Украина подала апелляционную жалобу на решение суда города Павия от 12 июля 2019 года, которым военнослужащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива было признано виновным в убийстве итальянского журналиста Андреа Рокелли и назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 24 года», — сказано в сообщении.

Как отметили в ОП, апелляционную жалобу Апелляционный суд округа Ломбардия рассмотрит весной 2020 года.

«Украина глубоко разочарована приговором суда города Павия, который поражает несправедливостью и нарушением основных правовых принципов, по которым осужден Виталий Маркив. Кроме того, Украина считает, что принятие к рассмотрению гражданского иска против Украины в национальном суде Итальянской Республики нарушает принципы международного права, в частности юрисдикционный иммунитет государства, основанного на суверенитете и равенства государств», — отметили в Офисе.

В ОП заверили, что Украина будет применять все правовые средства для обеспечения справедливости для Виталия Маркива, а Италию призвали соблюдать верховенства права.

Напомним, что 30-летний нацгвардеец Виталий Маркив с двойным гражданством Украины и Италии уже несколько лет находится под стражей в тюрьме в Италии. 30 июня 2017 года итальянские правоохранители арестовали его в аэропорту Болоньи, когда он с женой приехал в отпуск к своей матери — она живет в области Марке. В октябре суд присяжных в итальянском городе Павия опубликовал мотивационную часть приговора нацгвардейцу Виталию Маркиву, который был приговорен к 24 годам заключения.

Украина отрицает причастность бойца Национальной гвардии к смерти итальянского репортера Андреа Роккелли и его русского переводчика Андрея Миронова, погибших 24 мая 2014 года возле Славянска, оккупированного тогда пророссийскими силами.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 14 октября в Киеве состоялся Марш защитника Украины Виталия Маркива. В нем приняли участие активисты, волонтеры, бойцы и побратимы незаконно удерживаемого и осужденного в Италии бойца Нацгвардии Украины. Участники передали обращение в МИД Украины с требованием активизации процесса освобождения Маркива, а также провели акцию под зданием посольства Италии в Киеве. Кроме того, огромный баннер «Свободу защитнику Украины Виталию Маркиву» появился на здании Главного управления Национальной полиции в Киеве.

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