24.56 / 24.83 27.03 / 27.52
Киев: +6
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Странная смерть Старицкого: следственный эксперимент в доме Кожары сорвался

18:11 2 марта 2020 389
Леонид Кожара
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Полиция не смогла провести следственный эксперимент в доме, где было найдено тело медиаменеджера Сергея Старицкого. Как сообщили его защитники, причиной срыва эксперимента оказалось отсутствие в доме семейства Леонида Кожары.

Несмотря на то, что адвокат последнего по телефону сообщил, что вместе с доверенным лицом экс-министра позволит провести следственные действия в доме, через некоторое время правоохранителям сообщили, что Кожару утром госпитализировали с гипертоническим кризом, а его супруга находится в клинике «Феофания» вместе с ним.

При этом сам экс-министр просил не проводить следственный эксперимент в его отсутствие.

Этот факт был зафиксирован в протоколе проведения следственного действия, — констатировали адвокаты.

Напомним, 21 февраля в доме бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожары, расположенном в селе Чайки Киевской области, обнаружили труп с огнестрельным ранением. Погибшим оказался Сергей Старицкий.

Труп лежал на кухне с пистолетом в ладони, а пуля вошла под глаз. Первичная экспертиза показала сомнительность версии о самоубийстве.

Также выяснилось, что Кожара и его гость во время ЧП находились в состоянии сильного алкогольного опьянения. Источник высказал предположение, что Кожара, у которого в крови было зафиксировано 2:25 промилле алкоголя, якобы мог умышленно или неумышленно застрелить Старицкого, а потом испугаться и исказить картину преступления, вложив пистолет жертве в руку.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Леонид Кожара

Странная смерть Старицкого: следственный эксперимент в доме Кожары сорвался

Девушки в метро

В Киеве извращенец преследует девушек и женщин: что о нем известно

Дмитрий Дикусар

Дмитрий Дикусар заговорил о третьей жене

Люди у турникетов в метро Киева

Киевский метрополитен изменит режим работы

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер