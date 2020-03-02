Странная смерть Старицкого: следственный эксперимент в доме Кожары сорвался

Происшествия

Полиция не смогла провести следственный эксперимент в доме, где было найдено тело медиаменеджера Сергея Старицкого. Как сообщили его защитники, причиной срыва эксперимента оказалось отсутствие в доме семейства Леонида Кожары.

Несмотря на то, что адвокат последнего по телефону сообщил, что вместе с доверенным лицом экс-министра позволит провести следственные действия в доме, через некоторое время правоохранителям сообщили, что Кожару утром госпитализировали с гипертоническим кризом, а его супруга находится в клинике «Феофания» вместе с ним.

При этом сам экс-министр просил не проводить следственный эксперимент в его отсутствие.

Этот факт был зафиксирован в протоколе проведения следственного действия, — констатировали адвокаты.

Напомним, 21 февраля в доме бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожары, расположенном в селе Чайки Киевской области, обнаружили труп с огнестрельным ранением. Погибшим оказался Сергей Старицкий.

Труп лежал на кухне с пистолетом в ладони, а пуля вошла под глаз. Первичная экспертиза показала сомнительность версии о самоубийстве.

Также выяснилось, что Кожара и его гость во время ЧП находились в состоянии сильного алкогольного опьянения. Источник высказал предположение, что Кожара, у которого в крови было зафиксировано 2:25 промилле алкоголя, якобы мог умышленно или неумышленно застрелить Старицкого, а потом испугаться и исказить картину преступления, вложив пистолет жертве в руку.

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