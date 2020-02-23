- 21:38 Экс-министр Кожара может стать обвиняемым: СМИ сообщили новые подробности о гибели Старицкого
- 21:37 Гол Марлоса пяткой на 94-й минуте принес «Шахтеру» победу над «Десной»: видеообзоры матчей ЧУ
- 21:19 В Закарпатье задержали торговца живым товаром для борделей Европы
- 20:48 "Сватов" больше не будет: режиссер сериала сделал заявление
- 20:01 Когда не стоит стричься и заниматься спортом: лунный календарь на 24 февраля — 1 марта
- 19:58 Украина на последней секунде проиграла дома Венгрии в отборе на Евробаскет-2021
- 19:48 Трамп признался, что хочет примирения Украины с Россией
- 19:29 В российском зоопарке льву устроили День защитника Отечества: в соцсетях смеются
- 19:19 Масленица 2020: чего нельзя делать всю праздничную неделю и как ее провести
- 18:39 В Борисполе легковушка сбила мужчину на пешеходном переходе: момент попал на видео (18+)
- 17:54 Так рекомендует ВОЗ: в Минздраве сделали важное заявление о карантине в Новых Санжарах
- 17:51 Финал Кубка легенд в Москве между Россией и командой украинца Воронина закончился скандалом
Экс-министр Кожара может стать обвиняемым: СМИ сообщили новые подробности о гибели Старицкого
К убийству медиаменеджера Сергея Старицкого, которое произошло в селе Чайки под Киевом, может быть причастен бывший министр иностранных дел Украины Леонид Кожара.
Информированный источник рассказал о ряде признаков, указывающих на то, что это было не самоубийство, передает OBOZREVATEL.
По словам источника, труп лежал на кухне с пистолетом в ладони, а пуля вошла под глаз. Более того, первичная экспертиза показала сомнительность версии о самоубийстве.
Также на лице жертвы нет характерных для самостоятельного выстрела в упор следов, среди которых: опаленная кожа, пороховые газы, отпечаток среза ствола. Пистолет был зажат в руке у Старицкого, хотя из-за падения с высоты человеческого роста он должен был выпасть.
Также выяснилось, что Кожара и его гость во время ЧП находились в состоянии сильного алкогольного опьянения. Источник высказал предположение, что Кожара, у которого в крови было зафиксировано 2:25 промилле алкоголя, якобы мог умышленно или неумышленно застрелить Старицкого, а потом испугаться и исказить картину преступления, вложив пистолет жертве в руку.
Экс-министр Леонид Кожара ранее был замечен, по информации издания, в пьяных выходках. Он мог стрелять в воздух, во дворе, из окна.
По мнению источника, из-за вышеперечисленных факторов Кожаре якобы могут вручить подозрение. Он также уточнил, что в случае признания в убийстве по неосторожности, ему грозило бы от 3 до 5 лет.
Напомним, 21 февраля в доме бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожары, расположенном в селе Чайки Киевской области, обнаружили труп с огнестрельным ранением. Погибшим оказался Сергей Старицкий.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Д-а-а-а... — сказала бабка, pассматривая женские трусики стринги на вещевом рынке. — Случись что — и опозориться некуда!