Экс-министр Кожара может стать обвиняемым: СМИ сообщили новые подробности о гибели Старицкого

Происшествия

К убийству медиаменеджера Сергея Старицкого, которое произошло в селе Чайки под Киевом, может быть причастен бывший министр иностранных дел Украины Леонид Кожара.

Информированный источник рассказал о ряде признаков, указывающих на то, что это было не самоубийство, передает OBOZREVATEL.

По словам источника, труп лежал на кухне с пистолетом в ладони, а пуля вошла под глаз. Более того, первичная экспертиза показала сомнительность версии о самоубийстве.

Также на лице жертвы нет характерных для самостоятельного выстрела в упор следов, среди которых: опаленная кожа, пороховые газы, отпечаток среза ствола. Пистолет был зажат в руке у Старицкого, хотя из-за падения с высоты человеческого роста он должен был выпасть.

Также выяснилось, что Кожара и его гость во время ЧП находились в состоянии сильного алкогольного опьянения. Источник высказал предположение, что Кожара, у которого в крови было зафиксировано 2:25 промилле алкоголя, якобы мог умышленно или неумышленно застрелить Старицкого, а потом испугаться и исказить картину преступления, вложив пистолет жертве в руку.

Экс-министр Леонид Кожара ранее был замечен, по информации издания, в пьяных выходках. Он мог стрелять в воздух, во дворе, из окна.

По мнению источника, из-за вышеперечисленных факторов Кожаре якобы могут вручить подозрение. Он также уточнил, что в случае признания в убийстве по неосторожности, ему грозило бы от 3 до 5 лет.

Напомним, 21 февраля в доме бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожары, расположенном в селе Чайки Киевской области, обнаружили труп с огнестрельным ранением. Погибшим оказался Сергей Старицкий.

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