- 18:41 В Киеве поймали грузинского вора в законе, которого разыскивали за заказное убийство во Франции
- 18:36 Финансовая прибыль и неожиданные встречи: гороскоп на март для всех знаков зодиака
- 18:31 Киевский метрополитен изменит режим работы из-за футбола
- 18:11 Странная смерть Старицкого: следственный эксперимент в доме Кожары сорвался
- 18:07 Украинский олимпийский чемпион издал в США уникальную книгу: эксклюзивные фото
- 18:03 Дмитрий Дикусар заговорил о третьей жене
- 17:52 В Киеве извращенец преследует девушек и женщин: что о нем известно
- 17:46 Житель Тернополя заявил о заболевании коронавирусом, чтобы к нему быстрее приехала "скорая"
- 17:26 Який коньяк б'є рекорди за кількістю повторних покупок?
- 17:15 В Киеве впервые за 140 лет не было зимы
- 17:11 В Украине провели масштабную спецоперацию: изъяты 2 тонны наркотиков и психотропов
- 17:07 Клип украинского режиссера претендует на престижную премию Berlin Music Video Awards
Киевский метрополитен изменит режим работы из-за футбола
Во вторник, 3 марта, в столичном метро намечаются изменения в работе. Это связано с проведением на НСК «Олимпийский» футбольного матча (начало в 19:30) между командами «Динамо» (Киев) и «Колос» (Ковалевка). Так, после окончания игры возможно ограничение (не закрытие) на вход на станциях метро «Дворец спорта», «Олимпийская», «Площадь Льва Толстого». Такие меры принимаются во избежание скопления людей на платформах.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что на днях в киевском метро заметили пассажира в противогазе. Видимо, таким образом он пытался защитится от заражения коронавирусом.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, ФАКТЫ"
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мозги — не брови. Если нет, не нарисуешь!..