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Общество и люди

Киевский метрополитен изменит режим работы из-за футбола

18:31 2 марта 2020 43
Люди у турникетов в метро Киева
Наталина СИДОРЕНКО, «ФАКТЫ»

Во вторник, 3 марта, в столичном метро намечаются изменения в работе. Это связано с проведением на НСК «Олимпийский» футбольного матча (начало в 19:30) между командами «Динамо» (Киев) и «Колос» (Ковалевка). Так, после окончания игры возможно ограничение (не закрытие) на вход на станциях метро «Дворец спорта», «Олимпийская», «Площадь Льва Толстого». Такие меры принимаются во избежание скопления людей на платформах.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что на днях в киевском метро заметили пассажира в противогазе. Видимо, таким образом он пытался защитится от заражения коронавирусом.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, ФАКТЫ"

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