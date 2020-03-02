Арахамия намекнул на дальнейшую судьбу Гончарука

Украина

Алексей Гончарук сохранит должность премьер-министра Украины. По крайней мере, в этом уверен глава фракции монобольшинства в Верховной Раде Давид Арахамия Напомним, сам Гончарук 2 марта заявил, что заявлений об отставке с поста премьера не писал.

По словам парламентария в интервью Интерфаксу-Украина, он не располагает информацией о поступлении в Раду заявления от Гончарука об отставке.

«На данный момент никакие заявления не поступали», — сказал он.

Также Арахамия не подтвердил информацию о рассмотрении Радой кандидатур возможных преемников на пост премьер-министра, однако отметил, что кадровые изменения в составе Кабмина возможны. Например, в правительстве может появиться пост еще одного вице-премьер-министра — по вопросам обороны. Он должен наладить координацию между Министерством обороны, концерном «Укроборонпром», частным оборонным сектором и Советом национальной безопасности и обороны.

Напомним, слухи о кадровых перестановках в Кабмине появились после того, как на 4 марта было созвано внеочередное заседание Верховной Рады. В качестве претендентов на пост главы правительства назывались имена Сергея Тигипко и Валерия Хорошковского.

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