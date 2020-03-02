- 13:56 Зеленский назвал главную причину смены Кабмина
- 13:46 Полицейский устроил стрельбу в квартире, а потом выпрыгнул из окна: детали странного ЧП в Киеве
- 13:34 Катастрофические проблемы: Зеленский сравнил реальное президентство с сериалом
- 13:05 В Украине на коронавирус проверили еще 16 человек: что показали тесты
- 12:58 Убийство 11-летней Даши Лукьяненко: ГБР проверит возможное давление полиции на обвиняемого
- 12:49 Где смотреть онлайн «Александрия» — «Динамо»: расписание трансляций матчей 22-го тура УПЛ
- 12:39 Подарки и разочарования: гороскоп на 8 марта для всех знаков зодиака
- 12:38 Катастрофа МН17 на Донбассе: суд до сих пор не знает точное число свидетелей
- 12:30 Смертельное ДТП на трассе Киев-Харьков: момент столкновения джипа с маршруткой попал на видео
- 12:23 Хабиб в Лас-Вегасе назвал Фергюсона тупым и пнул ногой его пояс
- 12:09 Дело «Украинского киберальянса»: суд принял первое решение
- 12:04 Чумак уверен, что Рябошапку отправили в отставку из-за дела «по одному большому банку»
Подарки и разочарования: гороскоп на 8 марта для всех знаков зодиака
Воскресенье, 8 марта, — хороший день для творчества.
А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 8 марта для всех знаков зодиака.
Читайте также: Бревно бесчувственное: названы знаки зодиака, которые не умеют любить
Овен
Контролируйте свое настроение, поведение и бюджет и тогда все будет хорошо.
Телец
Вас может смутить повышенный интерес со стороны кого-то из давних знакомых.
Близнецы
Звезды советуют не принимать знаки внимания от бывших возлюбленных.
Рак
Не стоит увлекаться покупками и финансовыми операциями. Партнер удивит подарком.
Лев
День интересен и продуктивен, особенно если вас посетит неожиданное вдохновение.
Дева
Есть вероятность внезапных конфликтов с окружением, в том числе с домочадцами.
Весы
В этот день не рекомендуется начинать разговоры о чувствах или дарить сувениры.
Скорпион
Возможен маленький сюрприз для Скорпионов, который тронет их до глубины души.
Стрелец
Стрельцы будут вызывать неподдельный интерес у противоположного пола, воспользуйтесь этим правильно.
Козерог
Совет звезд: соблюдайте предосторожности при манипуляциях с техникой и лекарствами.
Водолей
Этот день обещает вам активный отдых, который в итоге принесет чувство удовлетворения.
Рыбы
Вам в этот день противопоказана инертность и лень, ловите все благоприятные возможности.
Хорошего вам дня!
Также читайте наш гороскоп на неделю.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Сельская учительница никак не могла решить, за кого же ей выйти замуж: за директора школы или за тракториста. С одной стороны — быстрый карьерный рост, а с другой — без трактора фиг до школы доберешься...