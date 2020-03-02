Стиль жизни

Подарки и разочарования: гороскоп на 8 марта для всех знаков зодиака

Воскресенье, 8 марта, — хороший день для творчества.

А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 8 марта для всех знаков зодиака.

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Овен

Контролируйте свое настроение, поведение и бюджет и тогда все будет хорошо.

Телец

Вас может смутить повышенный интерес со стороны кого-то из давних знакомых.

Близнецы

Звезды советуют не принимать знаки внимания от бывших возлюбленных.

Рак

Не стоит увлекаться покупками и финансовыми операциями. Партнер удивит подарком.

Лев

День интересен и продуктивен, особенно если вас посетит неожиданное вдохновение.

Дева

Есть вероятность внезапных конфликтов с окружением, в том числе с домочадцами.

Весы

В этот день не рекомендуется начинать разговоры о чувствах или дарить сувениры.

Скорпион

Возможен маленький сюрприз для Скорпионов, который тронет их до глубины души.

Стрелец

Стрельцы будут вызывать неподдельный интерес у противоположного пола, воспользуйтесь этим правильно.

Козерог

Совет звезд: соблюдайте предосторожности при манипуляциях с техникой и лекарствами.

Водолей

Этот день обещает вам активный отдых, который в итоге принесет чувство удовлетворения.

Рыбы

Вам в этот день противопоказана инертность и лень, ловите все благоприятные возможности.

Хорошего вам дня!

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