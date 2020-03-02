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Как уберечься от неприятностей: гороскоп на 10 марта для всех знаков зодиака
Вторник, 10 марта, — день спокойствия и гармонии
А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 10 марта для всех знаков зодиака.
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Овен
Прекрасный день для покупок, для раскрытия ваших талантов.
Телец
Тельцы в этот день рискуют вступить в конфликт сами с собой. В гости лучше не ходить.
Близнецы
Возможно, потребуют внимания близкие члены семьи или друг, который заболеет.
Рак
День не подходит для экспериментов в области кулинарии. Свидание пройдет удачно.
Лев
Приветствуются любые дела, направленные на созидание. Избегайте сплетников.
Дева
Возможны скандалы, обиды и разногласия по вине эмоциональных качелей.
Весы
Вам не стоит пытаться обмануть кого-либо, а то сами останетесь в дураках.
Скорпион
Скорпионы в этот день рискуют забыть про обещание, которое когда-то дали сами себе.
Стрелец
Будьте осторожны в деловых вопросах. Вам могут попасться нечестные посредники.
Козерог
День хороший, но могут обнаружиться недочеты, допущенные вами или другими людьми ранее.
Водолей
Не забывайте отдыхать. Не стоит спешить с визитом к врачу, кроме экстренных случаев.
Рыбы
Гороскоп обещает удачные деловые предложения и договоренности. И хороший день, чтобы завести питомца.
Хорошего вам дня!
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..