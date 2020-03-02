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Стиль жизни

Как уберечься от неприятностей: гороскоп на 10 марта для всех знаков зодиака

13:14 9 марта 2020 200
Гороскоп
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Вторник, 10 марта, — день спокойствия и гармонии

А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 10 марта для всех знаков зодиака.

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Овен

Прекрасный день для покупок, для раскрытия ваших талантов.

Телец

Тельцы в этот день рискуют вступить в конфликт сами с собой. В гости лучше не ходить.

Близнецы

Возможно, потребуют внимания близкие члены семьи или друг, который заболеет.

Рак

День не подходит для экспериментов в области кулинарии. Свидание пройдет удачно.

Лев

Приветствуются любые дела, направленные на созидание. Избегайте сплетников.

Дева

Возможны скандалы, обиды и разногласия по вине эмоциональных качелей.

Весы

Вам не стоит пытаться обмануть кого-либо, а то сами останетесь в дураках.

Скорпион

Скорпионы в этот день рискуют забыть про обещание, которое когда-то дали сами себе.

Стрелец

Будьте осторожны в деловых вопросах. Вам могут попасться нечестные посредники.

Козерог

День хороший, но могут обнаружиться недочеты, допущенные вами или другими людьми ранее.

Водолей

Не забывайте отдыхать. Не стоит спешить с визитом к врачу, кроме экстренных случаев.

Рыбы

Гороскоп обещает удачные деловые предложения и договоренности. И хороший день, чтобы завести питомца.

Хорошего вам дня!

Также читайте наш гороскоп на неделю для всех знаков зодиака.

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