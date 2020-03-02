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В какие дни голодать и отказаться от алкоголя: лунная диета на март-2020
О том, как, ориентируясь на лунный календарь, питаться в каждый день марта 2020 года, когда нужно садиться на диету, а когда можно ни в чем себе не отказывать, эксклюзивно для «ФАКТОВ» рассказала астролог Людмила Булгакова. Ранее астролог дала советы, что можно и чего нельзя, согласно лунному календарю, делать в течение каждого дня в ближайшую неделю.
3 марта
Голодать и сидеть на жесткой диете не стоит, рекомендуется пить больше соков и травяных чаев.
4 марта
Жирную и тяжелую пищу нужно заменить растительной, пить много воды и травяных отваров. Если позволяет здоровье и ритм жизни, можно поголодать.
5 марта
Нельзя злоупотреблять мясной пищей, соленьями, копченостями и алкоголем. В рацион необходимо включить соки, фрукты и чистую негазированную воду.
6 марта
Важно отказаться от тяжелой пищи, вообще показана умеренность вплоть до голодания. Воду в любом виде, включая жидкую пищу, необходимо ограничить.
7 марта
Жидкости в рационе должно быть как можно меньше, поэтому не возбраняется даже сухое голодание.
8 марта
В пищу можно употреблять любую пищу, включая мясные, жирные и копченые продукты, но необходимо соблюдать меру.
9 марта
Садиться на диету не следует, но и изменять принципам умеренности тоже — переедание негативно скажется на состоянии здоровья.
10 марта
В еде необходимо соблюдать умеренность, но бокал красного сухого вина не повредит.
11 марта
От жирной и тяжелой пищи, а также алкоголя и курения желательно отказаться. Можно делать очистительные процедуры для кишечника.
12 марта
Излишества в рационе могут привести к проблемам со здоровьем.
13−14 марта
В еде показана умеренность, от жирных, тяжелых блюд и алкоголя необходимо отказаться.
15 марта
Из-за вероятности пищевых отравлений необходимо отказаться от жирного и жареного, алкоголь находится под запретом. Хороший результат принесут травяные чаи и отвары. Желательно употреблять в пищу овощи и фрукты всех оттенков красного цвета — свеклу, морковь, клюкву, гранат.
16 марта
Нельзя оставлять желудок без пищи, чтобы он не стал «есть» себя сам, но от тяжелой и мясной пищи все-таки лучше отказаться, зато растительную можно употреблять без каких-либо ограничений.
17 марта
Употребление мяса, рыбы и алкоголя необходимо свести к минимуму, очищать организм необходимо при помощи отваров лекарственных трав — прежде всего, аптечной ромашки.
18 марта
Необходимо свести к минимуму поступающую в организм пищу — не только воду, но и травяной чай. Если очень захочется пить, стакан воды необходимо заменить сочным фруктом — апельсином или грейпфрутом. На алкоголь — категорическое табу.
19 марта
Хороший день для того, чтобы сесть на диету, главное, чтобы она не была чересчур жесткой — ранней весной, когда организм отчаянно нуждается в витаминах и минералах, она на пользу не пойдет.
20 марта
Питаться необходимо умеренно: мясо и рыбу заменить растительной пищей, сладкие фрукты — кислыми, соками и травяными чаями. Можно также голодать и поститься.
21 марта
Нужно отдать предпочтение постному меню, исключив из него картофель и цитрусовые, включая даже полезные в другие дни лимоны.
22 марта
Серьезный вред здоровью могут нанести мясные блюда, а также сладкое и мучное — замените их овощами, фруктами, соками, травяными чаями и сухофруктами.
23 марта
Не стоит отказываться от еды — организм, скорее всего, негативно отнесется к таким кардинальным переменам в питании, а вот пост и умеренность в питании скажется на нем положительным образом.
24 марта
Можно очищать организм при помощи травяных отваров и чаев, а также продуктов из детокс-меню — сельдерея, фенхеля, спаржи, свеклы, брокколи. Благодаря этим продуктам из организма уйдут шлаки и токсины.
25 марта
Можно начинать новую диету — ее старт в период молодой Луны гарантирует хорошие результаты. Единственное условие, которое обязательно нужно соблюсти, это посоветоваться с лечащим врачом. От неконтролируемого аппетита помогут избавиться занятия спортом.
26 марта
В умеренном количестве можно есть любую пищу, главное — отказаться от алкоголя, курения и чрезмерного употребления черного чая (зеленый можно пить в неограниченном количестве) и кофе.
27 марта
Калорийная пища моментально превратиться в жировые отложения, от которых очень трудно будет избавиться, поэтому желательно отказаться от всего жирного, жареного и тяжелого. Под запретом — мясо и алкоголь.
28 марта
Диетологи не советуют голодать и садиться на диеты — в результате можно будет не только не похудеть, но и, наоборот, набрать лишние килограммы. В питании необходимо руководствоваться потребностями организма — необходимо есть то, чего он «просит» — разумеется, в меру.
29 марта
Хороший результат дадут блюда детокс — салаты и смузи из зеленых овощей и фруктов.
30 марта
Можно продолжать детокс-процедуры и садиться на долговременную диету, разумеется, не забыв предварительно посоветоваться с лечащим врачом.
31 марта
Голодание и диеты не только не ослабят организм, но и придадут ему энергию, необходимую для активной жизни и работы. Велик риск пищевых отравлений, поэтому не стоит рисковать, выбирая несвежие или некачественные продукты.
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