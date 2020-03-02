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Стиль жизни

Кому улыбнется удача: гороскоп на 12 марта для всех знаков зодиака

12:50 11 марта 2020 259
Гороскоп
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Четверг, 12 марта, — день, когда всем лучше поберечь себя.

А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 12 марта для всех знаков зодиака.

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Овен

Овны вряд ли смогут похвастаться высокой работоспособностью. Сделайте сюрприз своей второй половинке.

Телец

Есть смысл собрать семейный совет и обсудить, что не устраивает каждого из домочадцев.

Близнецы

Вас могут ожидать серьезные затраты и покупки, однако, звезды советуют умерить свои желания.

Рак

В этот день под строжайшим запретом алкоголь, фаст-фуд и экстрим.

Лев

Попробуйте себя в новом деле, это может иметь успех. Возможен неожиданный доход.

Дева

Для любовных признаний пока не самый подходящий момент, как и для алкоголя.

Весы

Возможны проблемы, связанные с профессией или карьерой. Дома ждет сюрприз.

Скорпион

Не рекомендуется помогать отстающему сослуживцу в ущерб личным делам.

Стрелец

Пришло время Стрельцам получать награды за ранее хорошо сделанную работу, не упустите шанс.

Козерог

Не тратьте время на учебу, отложите ее, в этот день ваш ум на отдыхе.

Водолей

День плохо подходит для творчества и приобретения нового гардероба.

Рыбы

День подходит для неизнурительных дел, направленных на развитие и созидание.

Хорошего вам дня!

Ранее «ФАКТЫ» публиковали гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака.

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