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Кому улыбнется удача: гороскоп на 12 марта для всех знаков зодиака
Четверг, 12 марта, — день, когда всем лучше поберечь себя.
А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 12 марта для всех знаков зодиака.
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Овен
Овны вряд ли смогут похвастаться высокой работоспособностью. Сделайте сюрприз своей второй половинке.
Телец
Есть смысл собрать семейный совет и обсудить, что не устраивает каждого из домочадцев.
Близнецы
Вас могут ожидать серьезные затраты и покупки, однако, звезды советуют умерить свои желания.
Рак
В этот день под строжайшим запретом алкоголь, фаст-фуд и экстрим.
Лев
Попробуйте себя в новом деле, это может иметь успех. Возможен неожиданный доход.
Дева
Для любовных признаний пока не самый подходящий момент, как и для алкоголя.
Весы
Возможны проблемы, связанные с профессией или карьерой. Дома ждет сюрприз.
Скорпион
Не рекомендуется помогать отстающему сослуживцу в ущерб личным делам.
Стрелец
Пришло время Стрельцам получать награды за ранее хорошо сделанную работу, не упустите шанс.
Козерог
Не тратьте время на учебу, отложите ее, в этот день ваш ум на отдыхе.
Водолей
День плохо подходит для творчества и приобретения нового гардероба.
Рыбы
День подходит для неизнурительных дел, направленных на развитие и созидание.
Хорошего вам дня!
Ранее «ФАКТЫ» публиковали гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака.
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— Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!..