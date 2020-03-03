Потеплеет до +19: синоптики уточнили прогноз на ближайшие дни

Украина

В Украину в ближайшие дни придет ощутимое потепление. В ряде областей воздух прогреется до +19 градусов. Испортить погоду может дождь в западных областях. На остальной территории без осадков.

3 марта в Украине будет по-настоящему тепло. Днем синоптики прогнозируют 10−15° тепла, а в южных областях до +17°. На Закарпатье и в Карпатах небольшой дождь. Ветер южный, 7−12 м/с.

Нагрянувшее потепление задержится в Украине и на 4 марта. Термометры на большей части страны днем покажут до +17°, а то и до +19 градусов. Прохладно будет лишь вдоль западной границы. В Львовской, Волынской областях днем 6−8° тепла и дождь.

Напомним, ранее метеорологи признали, что из-за климатических изменений в Киев впервые за 140 лет наблюдений так и не пришла метеорологическая зима.

Народный синоптик Владимир Деркач составил прогноз для «ФАКТОВ» о погоде в марте и ждет, что 5−10 марта будет ветрено, но преимущественно тепло. Во второй декаде месяца возможны температурные качели, а затем существенно потеплеет.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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