В британском музее бесчинствует привидение Агаты Кристи (фото)

Мир

В Музее Торки в британском графстве Девон бесчинствует привидение. Причем сотрудники музея, как пишет издание Daily Star, подозревают, что это призрак английской писательницы Агаты Кристи — королевы детектива и уроженки города Торки.

В этом учреждении хранится коллекция личных вещей Кристи, а также первые издания ее произведений. Как утверждает издание, камеры наблюдения зафиксировали, как с полок в сувенирном магазине музея падают книги — исключительно авторства Кристи. Камера даже засняла фигуру фантомной женщины.

Агата Кристи

Музейный призрак

Менеджер Франческа Феррара утверждает, что паранормальная активность в магазине за прошедший год регистрировалась по меньшей мере четыре раза. И каждый раз ее мишенью были романы Кристи. Один раз книги даже дважды ударили одного из покупателей — в разных концах магазина. Чаще подобные явления происходят ночью.

Сотрудники музея предполагают, что странный феномен может быть связан с лестницей в углу помещения, которая сделана из деревянных досок пола, взятых из ныне разрушенного дома, где провела свое детство будущая писательница.

Посетители музея высказывают свое мнение в соцсети Facebook. «Не думаю, что это Агата Кристи. Это может быть какой-то дух, который прикидывается ею», «Полагаю, это случай для расследования мисс Марпл», «Если это привидение Агаты Кристи, то она явно вышло из себя из-за последних телевизионных адаптаций ее произведений… Выглядит так, будто книги швыряют довольно яростно» — пишут они.

В музее даже побывали местные «охотники на привидений». Загадку призрака Агаты Кристи они пока не прояснили, зато обнаружили еще одно странное явление. На внутренней стороне витрины египетской мумии человека (единственной, которой располагает Девон) были найдены отпечатки пальцев: они явно появились за ночь, так как накануне вечером их еще не было. «Витрину не трогали семь лет. Последний раз, когда ее открывали, для этого понадобились усилия семи мужчин. Невозможно, чтобы ее открыл кто-нибудь еще», — говорит менеджер основанного в 1844 году музея Карл Смит.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Шотландии привидение «уронило» на пол женщину в супермаркете.



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