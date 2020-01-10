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Мир

Привидение «уронило» на пол женщину в супермаркете (видео)

10:13 10 января 2020 888
Женщина в супермаркете
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

В одном из супермаркетов шотландского города Ирвин произошел загадочный случай, который зафиксировала камера наблюдения. Одна из сотрудниц магазина Элиз Маллен раскладывала товар. Чтобы дотянуться до верхней полки, женщина попыталась встать на ящик. Однако тот, как показывает видеозапись, неожиданно сам собой отодвинулся, и Элиз рухнула на пол.

Как пишет издание Daily Star, владелец магазина Имран Али утверждает, что в его заведении давно проказничает привидение, которое прозвали Стейси. «Стейси сдвинула ящик, чтобы преподать Элиз урок — нечего флиртовать с в магазине с мужчинами. С Элиз все в порядке, только попа теперь болит», — заявил хозяин.

В соцсетях, где было опубликовано видео, многие сочли ролик пугающим.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что девушка отправила своему парню видео-селфи и перепугала его маячившим на заднем плане привидением.

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