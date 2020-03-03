Продуктовые ярмарки в Киеве с 3 по 8 марта: названы адреса

В первую неделю поста киевлян ждут на продуктовых ярмарках, куда завозится разнообразная продукция из многих областей. На распродажах можно будет приобрести овощи-фрукты, ягоды, зелень, мясо-молочные, рыбные изделия, а также бакалею, консервацию, кондитерские товары и многое другое. Свою продукцию представят как производители-предприниматели, мелкие агрохозяйства, фермеры, так и перерабатывающие предприятия. Торговать будут как отечественными, так и импортными товарами.

Время работы ярмарок постепенно увеличивается по мере того, как растет световой день. Обычно выездная торговля заканчивается к 18:00, иногда работает и дольше (если организовано дополнительное освещение).

В то же время в городе за неделю провели 20 рейдов по сворачиванию стихийной торговли: ликвидировали 61 точку и составили 46 протоколов за админнарушения.