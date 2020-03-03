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Продуктовые ярмарки в Киеве с 3 по 8 марта: названы адреса

9:27 3 марта 2020 87
Продуктовая ярмарка
Наталина СИДОРЕНКО, «ФАКТЫ»

В первую неделю поста киевлян ждут на продуктовых ярмарках, куда завозится разнообразная продукция из многих областей. На распродажах можно будет приобрести овощи-фрукты, ягоды, зелень, мясо-молочные, рыбные изделия, а также бакалею, консервацию, кондитерские товары и многое другое. Свою продукцию представят как производители-предприниматели, мелкие агрохозяйства, фермеры, так и перерабатывающие предприятия. Торговать будут как отечественными, так и импортными товарами.

Время работы ярмарок постепенно увеличивается по мере того, как растет световой день. Обычно выездная торговля заканчивается к 18:00, иногда работает и дольше (если организовано дополнительное освещение).

В то же время в городе за неделю провели 20 рейдов по сворачиванию стихийной торговли: ликвидировали 61 точку и составили 46 протоколов за админнарушения.

3 марта (вторник)

в Голосеевском районе — на проспекте Науки, 88, улице Владимирской, 80−86а;

  • в Дарницком — на улице Харченко, 41−47, проспекте Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»), пересечении улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина;
  • в Деснянском — на улице Электротехнической (от заправки WOG — 2, 4б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, с другой стороны от 5, 5а, 7, 11, 9, 9а до заправки SHELL; Электротехническая, 2а, напротив центрального входа рынков «Обрий-2000» и «Глория-Т»);
  • в Днепровском — на улице И. Микитенко, 21−27;
  • в Печерском — на улице Московской, 31/33;
  • в Подольском — на улице Оболонской, 23−35;
  • в Святошинском — на улице Гната Юры, 5;
  • в Шевченковском — на пересечении улиц О. Гончара, 65а и Богдана Хмельницкого, 94, улицах Бульварно-Кудрявской, 2−4, Ружинской, 16−18 (возле сквера);

4 марта (среда)

  • в Голосеевском районе — на Стратегическом шоссе (между проспектом Науки и улицей Малокитаевской), на улице Демиевской, 45 -47;
  • в Дарницком — на улице Анны Ахматовой, 31, проспекте Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»);
  • в Деснянском — на улице Электротехнической (от заправки WOG — 2, 4б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, с другой стороны от 5, 5а, 7, 11, 9, 9а до заправки SHELL; Электротехническая, 2а, напротив центрального входа рынков «Обрий-2000» и «Глория-Т»);
  • в Днепровском — на проспекте Соборности, 2−20;
  • в Печерском — на улице Большая Васильковская (между улицами Ежи Гедройца и Ковпака);
  • в Подольском — на проспекте Правды, 5−11;

5 марта (четверг)

  • в Голосеевском — на улицах Новопироговской, 25, Ковпака (между улицами Большой Васильковской и Антоновича), Ломоносова (между улицами Стельмаха и Маричанской);
  • в Дарницком — на улице Евгения Харченко, 41−47, проспекте Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»);
  • в Деснянском — на улице Электротехнической (от заправки WOG — 2, 4б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, с другой стороны от 5, 5а, 7, 11, 9, 9а до заправки SHELL; Электротехническая, 2а, напротив центрального входа рынков «Обрий-2000» и «Глория-Т»);
  • в Днепровском — на бульваре Перова, 8−10, проспекте Романа Шухевича (Генерала Ватутина), 12а;
  • в Печерском — на улице Московской, 31/33;
  • в Подольском — на улице Оболонской, 23−35;
  • в Святошинском — на улице Гната Юры, 5;

6 марта (пятница)

  • в Голосеевском- на проспекте Голосеевском, 116, проспекте Академика Глушкова, 25−53;
  • в Дарницком — на улице Анны Ахматовой, 31, проспекте Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции «Осокорки»);
  • в Деснянском — на улицах Электротехнической (от заправки WOG — 2, 4б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, с другой стороны от 5, 5а, 7, 11, 9, 9а до заправки SHELL; Электротехническая, 2а, напротив центрального входа рынков «Обрий-2000» и «Глория-Т»), Шолом-Алейхема (между улицами Милютенко и Кубанской Украины);
  • в Днепровском районе — на улицах Гродненской, 1/35−17а, Алматинской, 64−74;
  • в Печерском — на пересечении улиц Л. Первомайского и И. Мечникова, переулке Виноградном, 4−6;
  • в Соломенском — в переулке Ковальском (в границах улиц Металлистов и Смоленской);
  • в Шевченковском районе — на улицах Бульварно-Кудрявской, 2−4, Рижской, 1, Деревлянской, 16−20, Ружинской, 16−18 (возле сквера), в проезде между улицами Гончара, 65а и Б. Хмельницкого, 94;

7 марта (суббота)

  • в Голосеевском районе — на улицах Голосеевской, 4−10, Паньковской;
  • в Дарницком — на проспекте Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до метро «Осокорки»);
  • в Деснянском — на улицах Электротехнической (от заправки WOG — 2, 4б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, с другой стороны от 5, 5а, 7, 11, 9, 9а до заправки SHELL; Электротехническая, 2а, напротив центрального входа рынков «Обрий-2000» и «Глория-Т»), Лисковской (между улицами Милославской и Радунской), М. Цветаевой (между улицей Закревского и проспектом В. Маяковского);
  • в Днепровском — на улице В. Нестайко (рядом с почтамтом «Левобережный»);
  • в Оболонском — на улице П. Калнышевского, 1−5;
  • в Печерском — на улице Катерины Билокур;
  • в Подольском — на проспекте С. Бандеры (возле Куреневского парка);
  • в Соломенском — на улице Героев Севастополя, 42 (между улицами Михаила Донца и Героев Севастополя, 35а);

8 марта (воскресенье)

  • в Голосеевском районе — на улице Маршала Конева (в пределах улиц М. Ломоносова и В. Касияна);
  • в Дарницком — на проспекте Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до метро «Осокорки»);
  • в Деснянском — на улицах Электротехнической (от заправки WOG — 2, 4б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, с другой стороны от 5, 5а, 7, 11, 9, 9а до заправки SHELL; Электротехническая, 2а, напротив центрального входа рынков «Обрий-2000» и «Глория-Т»),
  • в Днепровском — на улице Сулеймана Стальского (в пределах улиц Радужной и Старосельской);
  • в Печерском — на улице Джона Маккейна (в пределах улиц Иоанна Павла II и Чигорина);
  • в Шевченковском — на улице Татарской, 32−38.

Ранее астролог Людмила Булгакова рассказала «ФАКТАМ», как, ориентируясь на лунный календарь, питаться в каждый день марта 2020 года.

Читайте также: Великий пост: как провести семь недель и чего нельзя делать до Пасхи (календарь поста)

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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