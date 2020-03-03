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Продуктовые ярмарки в Киеве с 3 по 8 марта: названы адреса
В первую неделю поста киевлян ждут на продуктовых ярмарках, куда завозится разнообразная продукция из многих областей. На распродажах можно будет приобрести овощи-фрукты, ягоды, зелень, мясо-молочные, рыбные изделия, а также бакалею, консервацию, кондитерские товары и многое другое. Свою продукцию представят как производители-предприниматели, мелкие агрохозяйства, фермеры, так и перерабатывающие предприятия. Торговать будут как отечественными, так и импортными товарами.
Время работы ярмарок постепенно увеличивается по мере того, как растет световой день. Обычно выездная торговля заканчивается к 18:00, иногда работает и дольше (если организовано дополнительное освещение).
В то же время в городе за неделю провели 20 рейдов по сворачиванию стихийной торговли: ликвидировали 61 точку и составили 46 протоколов за админнарушения.
3 марта (вторник)
в Голосеевском районе — на проспекте Науки, 88, улице Владимирской, 80−86а;
- в Дарницком — на улице Харченко, 41−47, проспекте Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»), пересечении улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина;
- в Деснянском — на улице Электротехнической (от заправки WOG — 2, 4б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, с другой стороны от 5, 5а, 7, 11, 9, 9а до заправки SHELL; Электротехническая, 2а, напротив центрального входа рынков «Обрий-2000» и «Глория-Т»);
- в Днепровском — на улице И. Микитенко, 21−27;
- в Печерском — на улице Московской, 31/33;
- в Подольском — на улице Оболонской, 23−35;
- в Святошинском — на улице Гната Юры, 5;
- в Шевченковском — на пересечении улиц О. Гончара, 65а и Богдана Хмельницкого, 94, улицах Бульварно-Кудрявской, 2−4, Ружинской, 16−18 (возле сквера);
4 марта (среда)
- в Голосеевском районе — на Стратегическом шоссе (между проспектом Науки и улицей Малокитаевской), на улице Демиевской, 45 -47;
- в Дарницком — на улице Анны Ахматовой, 31, проспекте Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»);
- в Деснянском — на улице Электротехнической (от заправки WOG — 2, 4б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, с другой стороны от 5, 5а, 7, 11, 9, 9а до заправки SHELL; Электротехническая, 2а, напротив центрального входа рынков «Обрий-2000» и «Глория-Т»);
- в Днепровском — на проспекте Соборности, 2−20;
- в Печерском — на улице Большая Васильковская (между улицами Ежи Гедройца и Ковпака);
- в Подольском — на проспекте Правды, 5−11;
5 марта (четверг)
- в Голосеевском — на улицах Новопироговской, 25, Ковпака (между улицами Большой Васильковской и Антоновича), Ломоносова (между улицами Стельмаха и Маричанской);
- в Дарницком — на улице Евгения Харченко, 41−47, проспекте Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»);
- в Деснянском — на улице Электротехнической (от заправки WOG — 2, 4б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, с другой стороны от 5, 5а, 7, 11, 9, 9а до заправки SHELL; Электротехническая, 2а, напротив центрального входа рынков «Обрий-2000» и «Глория-Т»);
- в Днепровском — на бульваре Перова, 8−10, проспекте Романа Шухевича (Генерала Ватутина), 12а;
- в Печерском — на улице Московской, 31/33;
- в Подольском — на улице Оболонской, 23−35;
- в Святошинском — на улице Гната Юры, 5;
6 марта (пятница)
- в Голосеевском- на проспекте Голосеевском, 116, проспекте Академика Глушкова, 25−53;
- в Дарницком — на улице Анны Ахматовой, 31, проспекте Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции «Осокорки»);
- в Деснянском — на улицах Электротехнической (от заправки WOG — 2, 4б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, с другой стороны от 5, 5а, 7, 11, 9, 9а до заправки SHELL; Электротехническая, 2а, напротив центрального входа рынков «Обрий-2000» и «Глория-Т»), Шолом-Алейхема (между улицами Милютенко и Кубанской Украины);
- в Днепровском районе — на улицах Гродненской, 1/35−17а, Алматинской, 64−74;
- в Печерском — на пересечении улиц Л. Первомайского и И. Мечникова, переулке Виноградном, 4−6;
- в Соломенском — в переулке Ковальском (в границах улиц Металлистов и Смоленской);
- в Шевченковском районе — на улицах Бульварно-Кудрявской, 2−4, Рижской, 1, Деревлянской, 16−20, Ружинской, 16−18 (возле сквера), в проезде между улицами Гончара, 65а и Б. Хмельницкого, 94;
7 марта (суббота)
- в Голосеевском районе — на улицах Голосеевской, 4−10, Паньковской;
- в Дарницком — на проспекте Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до метро «Осокорки»);
- в Деснянском — на улицах Электротехнической (от заправки WOG — 2, 4б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, с другой стороны от 5, 5а, 7, 11, 9, 9а до заправки SHELL; Электротехническая, 2а, напротив центрального входа рынков «Обрий-2000» и «Глория-Т»), Лисковской (между улицами Милославской и Радунской), М. Цветаевой (между улицей Закревского и проспектом В. Маяковского);
- в Днепровском — на улице В. Нестайко (рядом с почтамтом «Левобережный»);
- в Оболонском — на улице П. Калнышевского, 1−5;
- в Печерском — на улице Катерины Билокур;
- в Подольском — на проспекте С. Бандеры (возле Куреневского парка);
- в Соломенском — на улице Героев Севастополя, 42 (между улицами Михаила Донца и Героев Севастополя, 35а);
8 марта (воскресенье)
- в Голосеевском районе — на улице Маршала Конева (в пределах улиц М. Ломоносова и В. Касияна);
- в Дарницком — на проспекте Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до метро «Осокорки»);
- в Деснянском — на улицах Электротехнической (от заправки WOG — 2, 4б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, с другой стороны от 5, 5а, 7, 11, 9, 9а до заправки SHELL; Электротехническая, 2а, напротив центрального входа рынков «Обрий-2000» и «Глория-Т»),
- в Днепровском — на улице Сулеймана Стальского (в пределах улиц Радужной и Старосельской);
- в Печерском — на улице Джона Маккейна (в пределах улиц Иоанна Павла II и Чигорина);
- в Шевченковском — на улице Татарской, 32−38.
Ранее астролог Людмила Булгакова рассказала «ФАКТАМ», как, ориентируясь на лунный календарь, питаться в каждый день марта 2020 года.
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Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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