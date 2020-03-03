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Мир

Женщину растерзали насмерть бездомные собаки, которых она кормила (фото)

9:39 3 марта 2020 786
Анна Джонсон с собаками
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Полиция Египта расследует обстоятельства гибели 61-летней британки Анны Джонсон. Женщина, которая была большой любительницей животных, организовала в городе Дахаб приют для бездомных собак. И сама лично регулярно их кормила.

Другие сотрудники приюта нашли тело женщины возле мешка с кормом. На лице, шее, руках и ногах были следы укусов. Полиция предполагает, что Анну растерзали псы, о которых она заботилась. Друзья Джонсон, однако считают, что такого не могло произойти. Они думают, что ей, вероятно, стало плохо и она упала. А собаки покусали ее, уже когда она была без сознания. По мнению единомышленников Анны, полиция просто пытается придумать предлог для того, чтобы закрыть приют, поскольку местные жители опасаются соседства большого скопления диких собак и уже неоднократно жаловались властям.

Следователи пока ожидают результатов экспертизы.

Как сообщает издание The Sun, Анна Джонсон проживала в Египте в течение последних 16 лет. Все свое время она посвящала заботам о бездомных и брошенных животных. В Египте насчитывается более 15 миллионов уличных собак. В числе питомцев британки были также кошки, кролики, лошади, осел.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что под Харьковом пенсионерку загрызла собственная собака.

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