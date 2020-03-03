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Наездница и ее лошадь погибли на конных соревнованиях в США (фото)
Во время конных соревнований в американском штате Флорида в результате неудачного падения погибли 33-летняя наездница из Канады Катарина Морель и ее восьмилетняя лошадь по кличке Керри Он. Как пояснили специалисты, это было так называемое «вращательное падение» — когда конь прыгает вперед и падает на спину: один из самых опасных вариантов в конном спорте.
Как сообщает USA Today, после несчастного случая Морель срочно доставили в больницу, но полученные ею травмы оказались несовместимы с жизнью. Керри Он также умерла вскоре после падения.
В 2018 году молодая женщина рассказала в одном из интервью, что мечтает принять участие в Олимпийских играх 2024 года в соревнованиях по троеборью. С Керри Он Морель начала работать пять лет назад. «Она была не слишком хороша в беге. Собственно, на своем последнем забеге, прежде, чем я ее купила, она просто вышла пешком из стартовых ворот», — рассказывала Катарина. По ее словам, Керри Он понравилась ей с первого взгляда. И они достигли отличных успехов после упорных тренировок.
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