24.67 / 24.95 27.29 / 27.78
Киев: +6
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Наездница и ее лошадь погибли на конных соревнованиях в США (фото)

10:21 3 марта 2020 547
Катарина Морель на Керри Он
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Во время конных соревнований в американском штате Флорида в результате неудачного падения погибли 33-летняя наездница из Канады Катарина Морель и ее восьмилетняя лошадь по кличке Керри Он. Как пояснили специалисты, это было так называемое «вращательное падение» — когда конь прыгает вперед и падает на спину: один из самых опасных вариантов в конном спорте.

Как сообщает USA Today, после несчастного случая Морель срочно доставили в больницу, но полученные ею травмы оказались несовместимы с жизнью. Керри Он также умерла вскоре после падения.

В 2018 году молодая женщина рассказала в одном из интервью, что мечтает принять участие в Олимпийских играх 2024 года в соревнованиях по троеборью. С Керри Он Морель начала работать пять лет назад. «Она была не слишком хороша в беге. Собственно, на своем последнем забеге, прежде, чем я ее купила, она просто вышла пешком из стартовых ворот», — рассказывала Катарина. По ее словам, Керри Он понравилась ей с первого взгляда. И они достигли отличных успехов после упорных тренировок.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что 61-летнюю женщину растерзали насмерть бездомные собаки, которых она кормила.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

больница

В Украине зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом

сша

В США озвучили жесткое условие снятия санкций с России

Виктория Исакова

Известная актриса потеряла трехмесячную дочь

кварцевая лампа

В Москве десятки школьников обожгли глаза из-за кварцевой лампы в классе

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер