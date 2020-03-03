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Мир

Отважный сосед спас беременную женщину от четырехметровой кобры (видео)

11:03 3 марта 2020 223
Королевская кобра
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

В провинции Пхаттхалунг на юге Таиланда во двор к 24-летней беременной женщине по имени Нонг Танвапанич заползла гигантская королевская кобра длиной более 4,3 метра. Нонг была дома одна, поэтому она с криком бросилась к соседу — 34-летнему Васану Плаокаеву.

«Я сидел на крыльце, когда услышал, как она кричит. Я подумал, что к ней вломился вор», — рассказал мужчина. Заглянув к соседке и увидев змею, Васан позвонил спасателям. Но, пока ехала помощь, решил изловить рептилию самостоятельно, опасаясь, что она может атаковать их с Нонг.

Как сообщает Newsflare, к приезду профессионалов кобра была поймана и привязана к дереву. Подоспевшие спасатели набросили на шею кобры петлю и увезли ее в безопасное место.

Один из деревенских стариков рассказал, что в детстве слышал поверье о том, что, если королевская кобра навещает дом, где есть беременная женщина, это значит, что она явилась помочь защитить малыша.

Королевские кобры — самые крупные ядовитые змеи на планете. Отдельные экземпляры могут достигать длины 5,6 метра. Их яд вызывает паралич дыхательной мускулатуры и остановку дыхания. Уже через 15 минут после укуса человек может умереть. Однако на людей королевские кобры нападают не так уж часто.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что лягушка съела одну из самых ядовитых змей в мире.

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