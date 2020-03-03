Бесплатная экспресс-диагностика в Киеве до 6 марта: названы адреса

Общество и люди

Киевлянам предлагают бесплатно проверить здоровье в рамках проекта «Врач в вашем доме». По городу открыты медпункты, в которых на уже побывали 122 488 пациентов. Ограничений для посещения медпунктов нет. В ходе быстрого тестирования обследуемые получают первичные данные о своем здоровье, а также при необходимости их проконсультируют специалисты. На прошлой неделе более половины пациентов убедились, что имеют лишние килограммы, у почти половины обнаружили повышенные давление и уровень холестерина, у четвертой части обследуемых зафиксировали высокий уровень глюкозы в крови. Кроме того, на дом к слабым больным (которые не в состоянии сами обратиться за медпомощью) 83 раза выезжали мультидисциплинарные бригады (в составе семейного врача и узкопрофильных специалистов), а всего в рамках проекта выезды осуществлялись 7062 раза).

На текущей неделе медпункты (в основном они работают с 11:00 до 14:00) открыты по таким адресам:

Голосеевский район ( 11:00—13:00 )

3−6 марта -- улица Васильковская, 27, корп. 1 (центр активного долголетия граждан);

Дарницкий район

3 марта — улицы Срибнокильская, 20 В (аптека «Фармсоюз»), Бориспольская, 34 (аптека № 56 КП «Фармация»);

4 марта — Харьковское шоссе, 121 (аптека «Альта-С»),

5 марта — улицы Олийныка, 21 (центр админуслуг), Вербицкого, 18 (аптека № 62);

6 марта — улица Бориспольская, 34 (аптека № 56);

Деснянский район

4 марта - 09:00—12:00 -улица Драйзера, 19, каб. 202;

-улица Драйзера, 19, каб. 202; 5 марта — 10:00—14:00 — проспект Маяковского, 73;

Днепровский район

3 марта — улицы Рогозовская, 6 (амбулатория № 6), Раисы Окипной, 9, гомеопатическая аптека № 109;

4 марта — улицы Рогозовская, 6 (амбулатория № 6), Митрополита Андрея Шептицкого, 24 (библиотека имени П. Тычины); 09:00—11:00 — улица Курнатовского, 7, 1-й этаж, амбулатория № 8 Центра первичной медико-санитарной помощи № 1 (ЦПМСП);

— улица Курнатовского, 7, 1-й этаж, амбулатория № 8 Центра первичной медико-санитарной помощи № 1 (ЦПМСП); 5 марта — улицы Рогозовкая, 6 (амбулатория № 6), Русановская набережная, 24/51, аптека № 103, улица Миропольская, 13а, жэо № 404;

6 марта — пр. Лобачевского, 2, амбулатория № 7;

Оболонский район

3 марта -- улица Рокоссовского, 4 аптека № 55;

6 марта — улица Тимошенко, 16, первый этаж, Центр оказания админуслуг;

Печерский район

3 марта — улица Подвысоцкого, 4а;

4 марта — улицы Мечникова, 8, Мазепы, 2;

5 марта — улицы Цитадельная, 5/9, Подвысоцкого, 13;

6 марта — улицы Мазепы, 2, Подвысоцкого, 4а;

Подольский район

3 марта — улицы Кирилловская, 107 (амбулатория № 4), Мостицкая, 9, амбулатории №№ 6,7;

4 марта — улицы Волошская, 47, каб. 322, ЦПМСП № 1, проспект Свободы, 22 («Фармация» № 51);

5 марта — улица Волошская, 47, каб. 113, проспект Свободы, 22, 4-й этаж, амбулатория № 3,5;

6 марта — улицы Полковая, 57 (амбулатория № 1), Мостицкая, 9, каб. 250;

Святошинский район

3, 5 марта — 9:00—12:00 — проспект Победы, 97;

— проспект Победы, 97; 4, 6 февраля - 11:00—14:00 — проспект Победы, 148/1 (аптека № 78);

Соломенский район ( 10:00—12:00 )

3 марта — проспект Воздухофлотский, 41;

4 марта — проспект Победы, 45 (аптека № 36) улица Ереванская, 6 амбулатории №№ 5, 6, 11, ЦПМСП № 2;

5 марта — проспект Л. Гузара, 7 В, амбулатория № 5 ЦПМСП № 1,

6 марта — улица Соломенская, 17, амбулатории №№ 1, 2,3 ЦПМСП № 2, проспект Любомира Гузара, 3, амбулатория №№ 1,2 ЦПМСП № 1;

Шевченковский район ( 10:00—13:00 )

3 марта — улица Б. Хмельницкого, 24 (райадминистрация), ЦПМСП № 1;

4 марта — улица Сечевых Стрельцов, 10, аптека № 7, ЦПМСП № 2;

5 марта — улица Б. Хмельницкого, 24 (райадминистрация), ЦПМСП № 3;

6 марта — улица Исаакяна, 2 (аптека № 90), ЦПМСП № 1.

Тем временем по данным столичного департамента здравоохранения, на девятую неделю зарегистрировано 13 758 больных гриппом и ОРВИ (на предыдущей неделе — 14 591), то есть снижена заболеваемость на 5, 7 процента. Из 8 805 заболевших детей (в прошлый раз 9233) 3904 — школьники (на предыдущей неделе их было 4122). Среди этой категории заболеваемость снизилась на 5,3 процента. По данным столичного департамента образования и науки, на 2 марта учебный процесс приостановлен еще в 13 школах, а восстановлены занятия в 8 учебных заведениях. На стационарном лечении находились 233 человека (246), из которых 155 — дети. С начала эпидсезона вакцинировались от гриппа 51 514 киевлян.

Напомним, в Киеве работают коммунальные центры круглосуточной стоматологической помощи: для взрослых — на улице Шота Руставели, 26 (имеется хирургический кабинет, стерилизационная, рентген-кабинет, бесплатно обслуживают участников АТО), детский — на улице Подвысоцкого, 4б (на базе детской клинической больницы № 7).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Украине зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом.

Между тем в Китае количество инфицированных коронавирусом превысило 80 тысяч человек. Скончались 2943 человека.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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