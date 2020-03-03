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Бесплатная экспресс-диагностика в Киеве до 6 марта: названы адреса
Киевлянам предлагают бесплатно проверить здоровье в рамках проекта «Врач в вашем доме». По городу открыты медпункты, в которых на уже побывали 122 488 пациентов. Ограничений для посещения медпунктов нет.
В ходе быстрого тестирования обследуемые получают первичные данные о своем здоровье, а также при необходимости их проконсультируют специалисты.
На прошлой неделе более половины пациентов убедились, что имеют лишние килограммы, у почти половины обнаружили повышенные давление и уровень холестерина, у четвертой части обследуемых зафиксировали высокий уровень глюкозы в крови. Кроме того, на дом к слабым больным (которые не в состоянии сами обратиться за медпомощью) 83 раза выезжали мультидисциплинарные бригады (в составе семейного врача и узкопрофильных специалистов), а всего в рамках проекта выезды осуществлялись 7062 раза).
На текущей неделе медпункты (в основном они работают с 11:00 до 14:00) открыты по таким адресам:
Голосеевский район (
- 3−6 марта -- улица Васильковская, 27, корп. 1 (центр активного долголетия граждан);
Дарницкий район
- 3 марта — улицы Срибнокильская, 20 В (аптека «Фармсоюз»), Бориспольская, 34 (аптека № 56 КП «Фармация»);
- 4 марта — Харьковское шоссе, 121 (аптека «Альта-С»),
- 5 марта — улицы Олийныка, 21 (центр админуслуг), Вербицкого, 18 (аптека № 62);
- 6 марта — улица Бориспольская, 34 (аптека № 56);
Деснянский район
-
4 марта -
09:00—12:00-улица Драйзера, 19, каб. 202;
-
5 марта —
10:00—14:00— проспект Маяковского, 73;
Днепровский район
- 3 марта — улицы Рогозовская, 6 (амбулатория № 6), Раисы Окипной, 9, гомеопатическая аптека № 109;
-
4 марта — улицы Рогозовская, 6 (амбулатория № 6), Митрополита Андрея Шептицкого, 24 (библиотека имени П. Тычины);
09:00—11:00— улица Курнатовского, 7, 1-й этаж, амбулатория № 8 Центра первичной медико-санитарной помощи № 1 (ЦПМСП);
- 5 марта — улицы Рогозовкая, 6 (амбулатория № 6), Русановская набережная, 24/51, аптека № 103, улица Миропольская, 13а, жэо № 404;
- 6 марта — пр. Лобачевского, 2, амбулатория № 7;
Оболонский район
- 3 марта -- улица Рокоссовского, 4 аптека № 55;
- 6 марта — улица Тимошенко, 16, первый этаж, Центр оказания админуслуг;
Печерский район
- 3 марта — улица Подвысоцкого, 4а;
- 4 марта — улицы Мечникова, 8, Мазепы, 2;
- 5 марта — улицы Цитадельная, 5/9, Подвысоцкого, 13;
- 6 марта — улицы Мазепы, 2, Подвысоцкого, 4а;
Подольский район
- 3 марта — улицы Кирилловская, 107 (амбулатория № 4), Мостицкая, 9, амбулатории №№ 6,7;
- 4 марта — улицы Волошская, 47, каб. 322, ЦПМСП № 1, проспект Свободы, 22 («Фармация» № 51);
- 5 марта — улица Волошская, 47, каб. 113, проспект Свободы, 22, 4-й этаж, амбулатория № 3,5;
- 6 марта — улицы Полковая, 57 (амбулатория № 1), Мостицкая, 9, каб. 250;
Святошинский район
-
3, 5 марта —
9:00—12:00— проспект Победы, 97;
-
4, 6 февраля -
11:00—14:00— проспект Победы, 148/1 (аптека № 78);
Соломенский район (
- 3 марта — проспект Воздухофлотский, 41;
- 4 марта — проспект Победы, 45 (аптека № 36) улица Ереванская, 6 амбулатории №№ 5, 6, 11, ЦПМСП № 2;
- 5 марта — проспект Л. Гузара, 7 В, амбулатория № 5 ЦПМСП № 1,
- 6 марта — улица Соломенская, 17, амбулатории №№ 1, 2,3 ЦПМСП № 2, проспект Любомира Гузара, 3, амбулатория №№ 1,2 ЦПМСП № 1;
Шевченковский район (
- 3 марта — улица Б. Хмельницкого, 24 (райадминистрация), ЦПМСП № 1;
- 4 марта — улица Сечевых Стрельцов, 10, аптека № 7, ЦПМСП № 2;
- 5 марта — улица Б. Хмельницкого, 24 (райадминистрация), ЦПМСП № 3;
- 6 марта — улица Исаакяна, 2 (аптека № 90), ЦПМСП № 1.
Тем временем по данным столичного департамента здравоохранения, на девятую неделю зарегистрировано 13 758 больных гриппом и ОРВИ (на предыдущей неделе — 14 591), то есть снижена заболеваемость на 5, 7 процента. Из 8 805 заболевших детей (в прошлый раз 9233) 3904 — школьники (на предыдущей неделе их было 4122). Среди этой категории заболеваемость снизилась на 5,3 процента. По данным столичного департамента образования и науки, на 2 марта учебный процесс приостановлен еще в 13 школах, а восстановлены занятия в 8 учебных заведениях. На стационарном лечении находились 233 человека (246), из которых 155 — дети. С начала эпидсезона вакцинировались от гриппа 51 514 киевлян.
Напомним, в Киеве работают коммунальные центры круглосуточной стоматологической помощи: для взрослых — на улице Шота Руставели, 26 (имеется хирургический кабинет, стерилизационная, рентген-кабинет, бесплатно обслуживают участников АТО), детский — на улице Подвысоцкого, 4б (на базе детской клинической больницы № 7).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Украине зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом.
Между тем в Китае количество инфицированных коронавирусом превысило 80 тысяч человек. Скончались 2943 человека.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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