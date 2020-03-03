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«Я никто»: плачущий Майк Тайсон рассказал о сложностях жизни после бокса (видео)
Легендарный американский боксер Майк Тайсон разоткровенничался в эфире авторской программы знаменитого боксера Шугара Рэя Леонарда, выходящей в Youtube.
В частности, «Железный Майк» не сдержал слез, когда речь зашла о его молодости. «Я познал искусство боя и войны. Я больше ничего и не знаю. Поэтому меня боялись в ринге. Я уничтожал людей, я был рожден для этого. Но те дни прошли, и теперь внутри меня пустота. Я никто. Я работаю над тем, чтобы быть скромным и сдержанным. Но я плачу, потому что я уже другой человек. Я скучаю за былым Майку, ведь иногда мне кажется, что нынешний я — просто сучка по сравнению с ним. Но я не хочу выпускать того Майка наружу. Если это произойдет — вместе с ним выплеснется настоящий ад», — отметил 53-летний Тайсон.
Добавим, что на недавнем поединке за титул чемпиона WBC в супертяжелом весе между Деонтеем Уайлдером и Тайсоном Фьюри, который прошел в Лас-Вегасе, организаторы вручили особые награды трем супертяжеловесам, становившимся абсолютными чемпионами мира в истории хэвивейта, — Майку Тайсону, а также американцу Эвандеру Холифилду и британцу Ленноксу Льюису.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что жена Майка Тайсона изменила боксеру вместе с Брэдом Питтом.
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