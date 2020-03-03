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Всплыли фото, на которых Мелания Трамп страстно целует пожарного

12:40 3 марта 2020 543
Дональд и Мелания Трамп
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

В сети появились забытые фотографии почти двадцатилетней давности. На снимке, который был размещен на обложке номера журнала New York в феврале 2002 года, словенская модель Мелания Кнаусс страстно целует пожарного. Спецвыпуск был приурочен ко Дню святого Валентина и посвящен в том числе и пожарным, которые спасали людей во время терактов 11 сентября 2001 года. Назывался выпуск «Любовь после 9/11».

В то время о Мелании еще мало кто знал, хотя она уже встречалась со своим будущим мужем Дональдом Трампом.

По задумке авторов фотосессии, поцелуй модели и пожарного должен был напоминать знаменитый снимок моряка и медсестры — в честь победы над Японией в 1945 году. Это фото некогда стало символом окончания Второй мировой войны.

«Недавно журналист Мэтт Хабер узнал то, что мы в New York забыли. Модель, которую мы наняли через агентство, была симпатичной молодой словенкой по имени Мелания Кнаусс. Она встречалась с бизнесменом-застройщиком из Нью-Йорка и вышла за него замуж пару лет спустя. Тогда мы не знали, что работаем с будущей первой леди США. Но так оно и было», — сообщило издание.

Пожарный Дэниел Кин рассказал, что они сделали несколько сотен пробных снимков — и Мелания каждый раз его целовала. Ее имя ему ничего не говорило, так как он ничего не смыслил в модельном бизнесе. «Девушка Дональда Трампа? О, ОК», — сказал он, когда гример сказала ему, кто это.

Через три года Мелания позировала для обложки New York уже в статусе миссис Трамп. И к тому времени уже была звездой.

Мелания целует пожарного

Снимок моряка и медсестры 1945 года

Мелания и Дональд Трамп до свадьбы

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Мелания Трамп вышла в свет в юбке за 7700 долларов с принтом под кожу питона.

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