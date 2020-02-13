Стиль жизни

Мелания Трамп вышла в свет в юбке за 7700 долларов с принтом под кожу питона (фото, видео)

Американский президент Дональд Трамп и его супруга Мелания приняли у себя в Белом доме лидера Эквадора Ленина Морено (названного отцом в честь Владимира Ленина) и его жену Росио Гонсалес. Ленин Морено вынужден передвигаться на инвалидной коляске, так как после нападения на него с целью ограбления в январе 1998 года в Китто у него парализованы ноги. Это первый визит президента Эквадора в Вашингтон за последние почти 20 лет.

49-летняя первая леди США встречала гостей в шикарной юбке-карандаше с принтом под кожу питона из ткани с лазерной перфорацией от итальянского бренда Salvatore Ferragamo. Стоимость этого предмета одежды, как сообщает издание Daily Mail, составляет баснословные 7700 долларов. Бывшая модель дополнила шикарную юбку белым свитером и светло-зеленым шерстяным пальто. Но ногах у нее были бархатные туфли светло-розового цвета на традиционно высоком каблуке. Несмотря на холодную погоду, миссис Трамп обошлась без колготок.

Сеньора Моралес была одета в блейзер и юбку в драматическом сочетании черного и красного цвета. Ее костюм, как отмечают СМИ, прекрасно сочетался с нарядом Дональда Трампа, который выбрал в этот день черное пальто и красный галстук.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Мелания Трамп блистала на рождественском балу в свадебном платье за 4000 долларов.





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