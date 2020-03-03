Украина

В Украине запустили канал для оккупированных территорий «Дом»: в сети бурное обсуждение

В Украине запустили специальный телеканал для оккупированных территорий. Называется канал «Дом», заявлен он как развлекательно-информационный с акцентом на развлекательной составляющей. С 1 марта «Дом» начал вещать в тестовом режиме, полноценное функционирование планируется через неделю, в перспективе, кроме цифрового вещания, планируется запустить еще и спутниковое.

Презентация телеканала вызывала бурные споры. Оптимисты приветствуют сам факт появления телеканала для ОРДЛО и хоть какие-то попытки противостоять российской пропаганде. Пессимисты обращают внимание, что пока команда «Дома» договорилась лишь о развлекательном контенте для показа, причем около 15% займет продукт Студии «Квартал 95». Какими будут выпуски новостей, кто будет доносить до жителей Донбасса украинскую повестку дня (и будет ли), неясно.

Журналист Вахтанг Кипиани подчеркивает, что новостей на телеканале будет неоправданно мало — выделяется всего один час в сутки.

Андрей Дихтяренко, переселенец из Луганска и руководитель проекта «Донбасс.Реалии», даже выбор названия для телеканала называет не слишком удачным.

Журналист Юрий Романенко согласен: название «Дом-2» (с намеком на развлекательное реалити-шоу) больше соответствует концепции нового телеканала.

«Я предлагаю канал назвать Дом-2. Во-первых, это запутает сепаратистов. Во-вторых, если позвать Ксению Собчак на канал „Дом-2“, то это привлечет к новому каналу внимание и, соответственно, еще больше запутает наших соотечественников-сепаратистов. В-третьих, породит массу споров, почему „Дом-2“, а не просто „Дом“ или „Дом-3“, что резко усилит продвижение канала. Успех будет гарантирован», — считает он.

Юрист и блогер Андрей Смолий обращает внимание, что свою главную задачу — противостоять российской пропаганде — телеканал не решает: «Мы будем финансировать не проукраинскую информацию для оккупированных территорий, а русскоязычный хлам. Которого хватает на большинстве каналов Украины».

Напомним, ранее журналист Алексей Мацука, комментируя готовящийся запуск нового телеканала, спрогнозировал, что любая пропаганда у большинства жителей ОРДЛО будет вызывать только отторжение.

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