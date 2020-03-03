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Политика

Гончарука таки снимут? Названо имя нового вероятного премьера

14:26 3 марта 2020 523
шмыгаль
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

Новым премьер-министром вместе Алексея Гончарука может стать нынешний вице-премьер-министр развития общин и территорий Денис Шмыгаль. В правительство он пришел из Ивано-Франковской облгосадминистрации в феврале 2020 года, а уже 4 марта может получить новую должность.

О Шмыгале как очень вероятном кандидате в премьеры сообщает РБК-Украина, ссылаясь на источники в фракции «Слуга народа». Перспективы вице-премьера занять высший пост в правительстве оценивались по состоянию на 3 марта, но к дате голосования ситуация может измениться.

Что касается других перестановок в Кабмине, то есть предположения, что свои посты сохранят главы Минэкономики, Минфина, Минюста, Минобразования и МВД. Также вероятно останутся работать в правительстве руководитель Минцифры Михаил Федоров и министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

О вероятных перестановках в правительстве сообщил и нардеп Александр Дубинский.

Напомним, 2 марта действующий премьер-министр Алексей Гончарук на брифинге упомянул, что знает о слухах по поводу его отставки, но комментировать их отказался. Глава правительства говорит, что заявлений об уходе с должности не писал.

На 4 марта созвано внеочередное заседание Верховной Рады. Депутаты собираются обсуждать срочные вопросы Кабинета министров.

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