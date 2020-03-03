Выборы в США: кто станет лидером гонки после супервторника

Мир

3 марта Демократическая партия США проводит праймериз в 15 штатах. Это один из наиболее важных этапов внутрипартийной гонки за право стать единым кандидатом от демократов на президентских выборах в ноябре. Американцы называют этот день супервторником.

Как уже сообщали «ФАКТЫ», накануне отказался от борьбы один из лидеров праймериз бывший мэр городка Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттиджич. Самый молодой из претендентов, первый открытый гомосексуалист в истории США, баллотировавшийся в президенты, занимал третье место по количеству набранных голосов после праймериз в Айове, Нью-Гемпшире, Неваде и Южной Каролине.

Президент США Дональд Трамп после решения Буттиджича написал в Twitter, что верхушка Демократической партии вновь «сливает» известного своими левыми взглядами сенатора штата Вермонт Берни Сандерса. Он является на данный момент лидером президентской гонки. Сандерс набрал 58 голосов из 1 191, необходимого для победы в праймериз. В 2016 году Сандерс проиграл Хиллари Клинтон. Теперь, утверждает Трамп, верхушка Демократической партии сделала ставку на бывшего вице-президента США Джо Байдена. У него пока 50 голосов. «Это настоящий путч против Берни!» — написал американский президент.

Похоже, Трамп прав. Буттиджича сначала обработал 39-й президент США Джимми Картер. Затем за молодого политика взялся 44-й президент США Барак Обама. После разговора с ним Буттиджич сделал новое заявление, в котором открыто поддержал Байдена. «Я ищу президента, который вытащит то лучшее, что есть в каждом из нас, и я призываю всех, кто участвовал в моей кампании, присоединиться ко мне, потому что мы нашли этого лидера в вице-президенте и будущем президенте Джо Байдене!» — заявил Буттиджич, выступая перед избирателями в Далласе, штат Техас.

Накануне супервторника бывший мэр Саут-Бенда оказался не единственным претендентом, выбывшим из гонки. Такое же решение приняла Эми Клобушар. 59-летний сенатор от штата Миннесота занимала пятое место по итогам праймериз в четырех штатах. В ее активе было семь голосов. И у нее были шансы в случае успеха 3 марта продолжить борьбу. Однако Клобушар предпочла призвать своих сторонников голосовать теперь за Байдена.

Кто же из демократов в наступивший уже супервторник остался в гонке и может стать ее лидером? Первое место у Сандерса (58 голосов). Далее расположился Байден (50 голосов). После самоотвода Буттиджича на третье место вышла сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен. 70-летняя женщина-политик набрала пока восемь голосов.

Самый свежий опрос общественного мнения, проведенный в 15 штатах, где 3 марта проходят праймериз, показывает, что серьезную конкуренцию этой тройке все еще способен составить бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг. У него пока нет ни одного голоса, однако его готовы поддержать 18% демократов в указанных штатах. Его рейтинг популярности на два процента выше, чем у Байдена. За Уоррен готовы голосовать 11% демократов. Самый высокий рейтинг — 30% - у Сандерса. Вполне возможно, что простые демократы в этот раз не станут слушать партийных лидеров, а поддержат кандидата, который им нравится — Сандерса. В 2016 году именно так поступили простые республиканцы, когда отдали свои голоса за Дональда Трампа, который категорически не нравился партийной верхушке. Люди тогда поддержали человека вне системы. Таковым является и Берни Сандерс.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, кто мог бы соперничать с Трампом на президентских выборах и как устроена избирательная система в США.

На фото в заголовке — Майкл Блумберг, Элизабет Уоррен и Берни Сандерс

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