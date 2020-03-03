- 14:52 Беременная дочь Ольги Сумской оголила живот
- 14:50 Задержание Мельничука в Греции: появились свежие данные
- 14:44 Странное исчезновение рыбаков: одного из мужчин нашли мертвым
- 14:42 Выборы в США: кто станет лидером гонки после супервторника
- 14:26 Гончарука таки снимут? Названо имя нового вероятного премьера
- 14:14 Увез детей и заблокировал телефоны: бывшая жена Сереги раскрыла подробности семейного скандала
- 14:13 В Украине появился специальный сайт о коронавирусе
- 14:05 Третьи за год выборы в Израиле: Нетаньяху объявил о своей победе
- 14:02 «На днях будут выплачены по сто тысяч гривен»: в Кабмине ответили экс-узникам боевиков
- 13:59 «Слуга народа» больше не получит такого представительства: Арахамия оценил вероятность роспуска Рады
- 13:43 В Карпатах трагически погиб сноубордист из Киева
- 13:39 Мать Криштиану Роналду перенесла инсульт
Задержание Мельничука в Греции: появились свежие данные
Бывший депутат и экс-комбат «Айдара» Сергей Мельничук 3 марта доставлен в суд в городе Салоники (Греция). Там будет решаться вопрос о дальнейшей судьбе украинского гражданина после задержания в Греции по запросу Интерпола.
Директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев рассказал в комментарии УНИАН, что Мельничук обеспечен всем необходимым, в суд уже прибыл адвокат. Защита будет настаивать, что задержание Мельничука было выполнено преждевременно — до того, как завершилась проверка о правомерности объявления в розыск украинца по политическим мотивам.
Семья Мельничука — жена и сын — ожидают судебного решения. Также в суде находится консул Украины в Греции.
Напомним, 1 марта Мельничук сообщил, что был задержан в Греции. Органы этой страны отреагировали на выписанную «красную карточку» Интерпола. В международный розыск Мельничука объявила Россия, но не поставила в известность украинскую сторону.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мы часто говорим: «Будет что в старости вспомнить!» А в старости... опа — склероз!