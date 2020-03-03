Задержание Мельничука в Греции: появились свежие данные

Украина

Бывший депутат и экс-комбат «Айдара» Сергей Мельничук 3 марта доставлен в суд в городе Салоники (Греция). Там будет решаться вопрос о дальнейшей судьбе украинского гражданина после задержания в Греции по запросу Интерпола.

Директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев рассказал в комментарии УНИАН, что Мельничук обеспечен всем необходимым, в суд уже прибыл адвокат. Защита будет настаивать, что задержание Мельничука было выполнено преждевременно — до того, как завершилась проверка о правомерности объявления в розыск украинца по политическим мотивам.

Семья Мельничука — жена и сын — ожидают судебного решения. Также в суде находится консул Украины в Греции.

Напомним, 1 марта Мельничук сообщил, что был задержан в Греции. Органы этой страны отреагировали на выписанную «красную карточку» Интерпола. В международный розыск Мельничука объявила Россия, но не поставила в известность украинскую сторону.



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