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Происшествия

Горячий «водопад»: в Киеве на мосту Патона прорвало теплотрассу (видео)

16:48 3 марта 2020 255
прорыв теплотрассы на мосту Патона
Наталина СИДОРЕНКО, «ФАКТЫ»

Во вторник, 3 марта, на столичном мосту Патона, о критическом состоянии которого заявляли недавно специалисты, прорвало теплотрассу и горячие потоки устремились в реку. Как сообщает 44.ua, авария произошла на теплотрассе, проложенной под самим мостом. При этом дорожники утверждают, что кипяток не попадает на проезжую часть путепровода, поэтому транспорту не мешает. Свидетели произошедшего поделились видео необычного «водопада».

Сейчас ликвидацией последствий прорыва занимаются специалисты «Киевтеплоэнерго».

Напомним, что на мосту Патона изменили схему движения на время его обследования и подготовки к реконструкции.

«ФАКТЫ» сообщали также, что в январе в столице произошел масштабный прорыв теплотрассы возле ТЦ Oсean-Plaza. Горячие потоки затопили торговый центр, улицу и гипермаркет, к тому же некоторые посетители ТРЦ получили ожоги и травмы.

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