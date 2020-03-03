Происшествия

Не хотите помочь — не мешайте: в полиции отреагировали на "избиение" задержанного в Житомире (видео)

В Житомире горожане сняли на видео процесс задержания бойцами ТОР мужчины на улице Малой Бердичевской и выложили ролик в Instagram с комментариями о якобы избиении полицейскими гражданина.

Патрульная полиция объяснила инцидент, который имел место 29 февраля в центре города.

По информации полиции, во время патрулирования улицы Малая Бердичевская, инспекторы роты тактико-оперативного реагирования заметили пьяного мужчину, который перешел улицу в неустановленном месте (вне пешеходного перехода). Увидев копов, мужчина стал демонстрировать им презрительные жесты, которые сопровождались нецензурной бранью.

Инспекторы роты ТОР припарковали служебный автомобиль и задержали гражданина, который находился в общественном месте в пьяном виде. Позднее в горотделе полиции на хулигана оформили необходимые административные материалы.

«Следует отметить, что телесных повреждений мужчине нанесено не было, жалоб по поводу неправомерных действий от гражданина не поступало», — говорится в сообщении полиции в Facebook

«Граждане, если вы стали свидетелем задержания любого лица инспекторами патрульной полиции, будьте благоразумными, помогите полицейским осуществить задержание, а если вы не хотите помогать — не мешайте. По завершению необходимых действий, вы всегда можете получить информацию относительно обстоятельств события, свидетелями которого вы стали», — добавили в полиции.

Напомним, на днях в Конотопе Сумской области полицейские, прибыв на вызов, вынуждены были применить табельное оружие к агрессивно настроенному человеку с ножом. Пьяный неадекват бросался на копов и не реагировал на предупредительный выстрел в воздух. Ранее под Черниговом правоохранители смогли утихомирить агрессивного водителя, только пригрозив ему оружием.





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