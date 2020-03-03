«Запустили новые фонтаны»: в центре Киева снова прорвало водопровод (видео)

Происшествия

В Киеве, где несколько часов назад прорвало трубу на мосту Патона, произошла очередная авария. На этот раз прорвало водопровод на улице Михайловской. Как говорят в народе, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Поэтому видео на странице «Киева автомобильного» самым красноречивым образом демонстрирует, как можно испортить отремонтированный тротуар, через плитку которого пробиваются «гейзеры».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что из-за масштабной аварии на теплотрассе на мосту Патона остались без тепла и воды около 200 домов.

«ФАКТЫ» также писали о том, что в январе в Киеве подобная большая авария на теплотрассе произошла возле ТЦ Oсean-Plaza. Горячие потоки затопили улицу и торговый центр. Тогда некоторые посетители ТРЦ получили ожоги и травмы.

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