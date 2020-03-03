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Шедевр Цыганкова и гол Соля принесли «Динамо» победу над «Колосом»: видеообзор матча УПЛ
Во вторник, 3 марта, поединком на столичном «Олимпийском» между вице-чемпионом страны «Динамо» и новичком УПЛ «Колосом» из Коваливки стартовала программа 21-го тура чемпионата Украины по футболу. Как и в поединке первого круга, в противостоянии столичных и сельских футболистов не обошлось без красной карточки.
Чемпионат Украины. 21-й тур
«Динамо» (Киев) — «Колос» (Коваливка) — 2:0 (Соль, 40, Цыганков, 55). На 45-й минуте удален Задоя («Колос»). Молодежные составы — 5:0.
«Динамо»: Бойко, Кендзера, Попов, Шабанов, Караваев, Кадири, Дуэлунд (Цитаишвили, 87), Шапаренко (Шепелев, 31), Цыганков, де Пена (Вербич, 51), Соль.
Как известно, в первом круге подопечные Алексея Михайличенко разгромили соперника на киевской «Оболонь Арене» — 4:0, но та встреча завершилась скандалом. При счете 0:0 (к тому времени динамовцы после удаления с поля Шепелева уже играли в меньшинстве) рефери ошибочно назначил в ворота «Колоса» пенальти и предъявил прямую красную карточку Максименко.
Если команда Рулана Костышина, реально претендующая на попадание в топ-шестерку, выиграла оба февральских поединка (у «Александрии» и «Карпат» с одинаковым счетом — 2:1), то динамовцы после тяжелой победы над «Ворсклой» (2:1) умудрились проиграть в гостях «Днепру-1» (1:3).
На первый в 2020-м поединок перед родной публикой (встреча с «Ворсклой», напомним, прошла без зрителей) тренерский штаб «бело-синих» не смог выставить дисквалифицированных Буяльского и Миколенко. У «Колоса» по этой же причине (плюс условия арендного соглашения) матч пропускал арендованный у «Динамо» автор двух мячей в ворота «Александрии» Смирный.
«У нас сейчас положительные эмоции — две победы над хорошими соперниками. После зимней паузы мы выглядим неплохо. Моя физическая форма еще не 100%, но мы понемногу набираем. В предстоящих матчах с „Динамо“ и „Шахтером“ нам нужна нордическая ментальность, я бы сказал, настоящая исландская», — заявил перед игрой исландский форвард «Колоса» Арни Вильхамссон. Словом, парни Костышина рассчитывали дать гранду бой.
Наставник киевлян Михайличенко, расстроенный неудачей в Днепре (и с учетом отсутствия Буяльского и Миколенко), выставил в «основе» восемь (!) новых футболистов. Но игра «бело-синим» в первом тайме не особо давалась, и уже на 31-й минуте тренерский штаб хозяев поля усадил на скамейку запасных Шапаренко, успевшего заработать «горчичник», и бросил в бой Шепелева. И «Динамо» забило еще до перерыва. На 40-й минуте после «выстрела» де Пены гостей спасла штанга, но форвард Соль оказался первым на добивании. После использования VAR Романов засчитал взятие ворот: динамовец перед ударом партнера все-таки сделал шаг назад и сумел избежать офсайда — 1:0. Первый гол испанца в УПЛ с 25 февраля прошлого года, когда он отметился в воротах «Зари» (5:0).
Более того, перед самым перерывом команда из Коваливки осталась в меньшинстве. Задоя очень грубо «въехал» в капитана киевлян Цыганкова и тут же увидел перед собой прямую красную карточку.
В начале второго тайма повреждение у хозяев получил де Пена, и его заменил Вербич. Уже на поле словенец и болельщики на «Олимпийском» (8 364 зрителя на трибунах) стали свидетелями гола-шедевра в исполнении Цыганкова, который шикарным обводящим ударом поразил дальнюю «девятку». Восьмой гол Виктора в сезоне.
К чести парней Костышина, они и в меньшинстве пытались обострять ситуацию в атаке и даже забили мяч, но из офсайда.
Вторая подряд домашняя победа позволила «Динамо» вернуть себе второе место в турнирной таблице. Но уже 4 марта «Заря» может снова подвинуть «бело-синих» на третью позицию. А «Колос», несмотря на неудачу, все еще стремится в топ-6. Тем более, что скоро в Коваливке под Киевом планируют открыть новый стадион.
Видеообзор матча
Положение команд:
1. «Шахтер» — 53 очка;
2. «Динамо» — 42 (21);
3. «Заря» — 40;
4. «Десна» — 36;
5. «Александрия» — 34;
6. «Колос» — 26 (21);
7. «Мариуполь» — 22;
8. «Днепр-1» — 22;
9. «Львов» — 19;
10. «Олимпик» — 18;
11. «Ворскла» — 17;
12. «Карпаты» — 12.
Бомбардиры: 15 мячей — Жуниор Мораес («Шахтер»); 10 — Богдан Леднев («Заря»), Александр Филиппов («Десна»); 9 — Марлос («Шахтер»); 8 — Виктор Цыганков, Артем Беседин, Беньямин Вербич (все — «Динамо»); 7 — Тайсон («Шахтер»), Дмитрий Хлебас («Десна»), Владислав Супряга («Днепр-1»).
В рамках 21-го тура УПЛ 4 марта сыграют также: «Мариуполь» — «Ворскла», «Заря» — «Львов», «Олимпик» — «Десна», «Шахтер» — «Днепр-1» и «Карпаты» — «Александрия».
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что форвард «Динамо» Беседин из-за допинга отстранен от футбола на год.
Фото ФК «Динамо»
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