С 8 Марта: поздравления маме, бабушке, сестре и другим родственницам

Общество и люди

8 Марта — один из самых любимых праздников мам и бабушек, поэтому вы обязательно должны их поздравить, подарить цветы и открытку.

«ФАКТЫ» сделали подборку красивых поздравлений для родственниц.

Поздравление с 8 Марта маме

Мамочка моя родная,

С 8 Марта, дорогая!

Я скажу тебе любя:

Лучше в мире нет тебя.

Я тебе желаю счастья,

Пусть уходят все ненастья.

Красоты, любви, тепла!

Будь здоровой ты всегда!

***

Самой нежной, самой-самой

Говорю сегодня я:

«С 8 Марта тебя, мама!»

Радость в жизни ты моя!

Улыбайся чаще, слышишь?

И душой, и сердцем пой,

Видишь, солнышко над крышей

Тебе дарит лучик свой!

Мама, будь всегда здорова,

Хорошей день ото дня,

Будь красивой и веселой.

Мама, я люблю тебя!

Поздравление с 8 Марта бабушке

Любимая, родная, золотая моя бабуленька! Пусть этот весенний день принесёт тебе много тепла, доброты, душевности. Спасибо тебе за ласку, любовь, искреннюю поддержку и заинтересованность в моей судьбе. Желаю тебе здоровья, бодрости духа, оптимистичного настроения и уверенности в завтрашнем дне! Живи долго, дорогая, на радость себе и окружающим!

***

Бабушка, родная,

Нежная моя,

С весной поздравляю

И молю тебя:

Проживи, родная,

Еще сотню лет,

Ведь тебя дороже

В этом мире нет!

Поздравление с 8 Марта дочери

Судьба подарила мне ангелочка —

Красивую, умную, лучшую дочку!

И я с 8 Марта тебя поздравляю,

Любимая, милая, дочка родная!

Пускай в твоей жизни лишь солнышко светит,

Будь самой счастливою ты на планете.

Влюбляйся, танцуй, веселись и мечтай,

Пусть жизнь твоя будет похожей на рай!

Поздравление с 8 Марта сестре

Милая сестренка,

С праздником тебя!

С Женским днем, родная,

Поздравляю я!

Пусть улыбкой ясною

Глаза твои сияют,

Ни обид, ни горестей

Никогда не знают!

***

Моя хорошая, милая сестричка, поздравляю тебя с 8 Марта! Очень хочу, чтобы ты сияла, как долгожданное весеннее солнышко. Чтобы каждый день был полон добра, надежды и любви. Пусть вся твоя жизнь будет светлой и легкой. Ты нужна, важна, красива, прекрасна, умна и самодостаточна! Больших тебе успехов! С праздником!

Поздравление с 8 Марта тете

С 8 Марта поздравляю,

Тетя милая, родная.

Пусть в твой дом придет скорей

Миллион счастливых дней,

Оптимизм с весной примчится,

Только лучшее случится,

Всё забудется плохое,

Прочь уйдет оно с зимою,

Будут радовать мечты,

Чтоб была счастливой ты!

Поздравление с 8 Марта теще

Вот Женский день — 8 Марта —

Шагает бодро по стране.

Вас поздравляю, моя теща,

Желаю радости в судьбе.

Желаю счастья и здоровья,

Желаю долгих-долгих лет,

Желаю вам тепла и света,

Ведь вас добрее в мире нет!

Я благодарен вам за дочку,

Что стала классной мне женой.

Она прекрасна, как цветочек.

Я счастлив, что она со мной!

И пусть весна вам улыбнется,

И пусть закружит вас любовь,

Пусть юность к вам опять вернется,

Весельем будоража кровь!

***

Дорогая наша мама! Я Вас хочу сердечно поздравить с весенним праздником! Здоровья Вам и житейского благополучия, счастья и достатка в доме. Вы прекрасная мать, замечательная бабушка, чудесная теща и просто очаровательная и добрая женщина. Пускай Ваши будни всегда будут спокойными, а праздники ― веселыми. Спасибо Вам за Вашу заботу, отзывчивость и гостеприимство. Мы Вас очень любим и уважаем. С праздником 8 Марта!

Поздравление с 8 Марта свекрови

Любимая наша, дорогая! Сегодня день для женщин долгожданный. Сегодня чествуют любимых матерей. И я хочу Вам сказать спасибо за вашего сына. Вы прекрасная женщина, замечательная свекровь, добрая бабушка с отзывчивым сердцем. Пускай всегда Вас окружает счастье и радость. Здоровье пускай всегда будет крепким. Удачи Вам во всем и хорошего настроения всегда. С праздником весны и цветов Вас, с 8 Марта!

Поздравление с 8 Марта невестке

Моя невестка дорогая,

Поздравить в женский день хочу,

Характер сына дорогого

Тебе пусть будет по плечу.

Желаю сил тебе, родная,

И счастья женского с лихвой,

Пусть Бог тебя оберегает,

И Ангел будет пусть с тобой.

Красивой самой оставайся,

Достойной только восхищения.

Тебе желаю процветания,

Добра, тепла и вдохновения!

Поздравление с 8 Марта племяннице

Моя девочка родная,

Славная племяшка,

Пусть весна положит счастье

Для тебя в кармашек.

В день 8 Марта я

Радости желаю,

С праздником прекрасным женским

Нежно поздравляю!

Улыбайся, дорогая,

Будь всегда красивой,

Сложиться судьба пускай

Гладко и счастливо!

Ранее мы публиковали поздравления учителям и воспитателям.

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