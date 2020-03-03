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С 8 Марта: поздравления маме, бабушке, сестре и другим родственницам
8 Марта — один из самых любимых праздников мам и бабушек, поэтому вы обязательно должны их поздравить, подарить цветы и открытку.
«ФАКТЫ» сделали подборку красивых поздравлений для родственниц.
Поздравление с 8 Марта маме
Мамочка моя родная,
С 8 Марта, дорогая!
Я скажу тебе любя:
Лучше в мире нет тебя.
Я тебе желаю счастья,
Пусть уходят все ненастья.
Красоты, любви, тепла!
Будь здоровой ты всегда!
***
Самой нежной, самой-самой
Говорю сегодня я:
«С 8 Марта тебя, мама!»
Радость в жизни ты моя!
Улыбайся чаще, слышишь?
И душой, и сердцем пой,
Видишь, солнышко над крышей
Тебе дарит лучик свой!
Мама, будь всегда здорова,
Хорошей день ото дня,
Будь красивой и веселой.
Мама, я люблю тебя!
Поздравление с 8 Марта бабушке
Любимая, родная, золотая моя бабуленька! Пусть этот весенний день принесёт тебе много тепла, доброты, душевности. Спасибо тебе за ласку, любовь, искреннюю поддержку и заинтересованность в моей судьбе. Желаю тебе здоровья, бодрости духа, оптимистичного настроения и уверенности в завтрашнем дне! Живи долго, дорогая, на радость себе и окружающим!
***
Бабушка, родная,
Нежная моя,
С весной поздравляю
И молю тебя:
Проживи, родная,
Еще сотню лет,
Ведь тебя дороже
В этом мире нет!
Поздравление с 8 Марта дочери
Судьба подарила мне ангелочка —
Красивую, умную, лучшую дочку!
И я с 8 Марта тебя поздравляю,
Любимая, милая, дочка родная!
Пускай в твоей жизни лишь солнышко светит,
Будь самой счастливою ты на планете.
Влюбляйся, танцуй, веселись и мечтай,
Пусть жизнь твоя будет похожей на рай!
Поздравление с 8 Марта сестре
Милая сестренка,
С праздником тебя!
С Женским днем, родная,
Поздравляю я!
Пусть улыбкой ясною
Глаза твои сияют,
Ни обид, ни горестей
Никогда не знают!
***
Моя хорошая, милая сестричка, поздравляю тебя с 8 Марта! Очень хочу, чтобы ты сияла, как долгожданное весеннее солнышко. Чтобы каждый день был полон добра, надежды и любви. Пусть вся твоя жизнь будет светлой и легкой. Ты нужна, важна, красива, прекрасна, умна и самодостаточна! Больших тебе успехов! С праздником!
Поздравление с 8 Марта тете
С 8 Марта поздравляю,
Тетя милая, родная.
Пусть в твой дом придет скорей
Миллион счастливых дней,
Оптимизм с весной примчится,
Только лучшее случится,
Всё забудется плохое,
Прочь уйдет оно с зимою,
Будут радовать мечты,
Чтоб была счастливой ты!
Поздравление с 8 Марта теще
Вот Женский день — 8 Марта —
Шагает бодро по стране.
Вас поздравляю, моя теща,
Желаю радости в судьбе.
Желаю счастья и здоровья,
Желаю долгих-долгих лет,
Желаю вам тепла и света,
Ведь вас добрее в мире нет!
Я благодарен вам за дочку,
Что стала классной мне женой.
Она прекрасна, как цветочек.
Я счастлив, что она со мной!
И пусть весна вам улыбнется,
И пусть закружит вас любовь,
Пусть юность к вам опять вернется,
Весельем будоража кровь!
***
Дорогая наша мама! Я Вас хочу сердечно поздравить с весенним праздником! Здоровья Вам и житейского благополучия, счастья и достатка в доме. Вы прекрасная мать, замечательная бабушка, чудесная теща и просто очаровательная и добрая женщина. Пускай Ваши будни всегда будут спокойными, а праздники ― веселыми. Спасибо Вам за Вашу заботу, отзывчивость и гостеприимство. Мы Вас очень любим и уважаем. С праздником 8 Марта!
Поздравление с 8 Марта свекрови
Любимая наша, дорогая! Сегодня день для женщин долгожданный. Сегодня чествуют любимых матерей. И я хочу Вам сказать спасибо за вашего сына. Вы прекрасная женщина, замечательная свекровь, добрая бабушка с отзывчивым сердцем. Пускай всегда Вас окружает счастье и радость. Здоровье пускай всегда будет крепким. Удачи Вам во всем и хорошего настроения всегда. С праздником весны и цветов Вас, с 8 Марта!
Поздравление с 8 Марта невестке
Моя невестка дорогая,
Поздравить в женский день хочу,
Характер сына дорогого
Тебе пусть будет по плечу.
Желаю сил тебе, родная,
И счастья женского с лихвой,
Пусть Бог тебя оберегает,
И Ангел будет пусть с тобой.
Красивой самой оставайся,
Достойной только восхищения.
Тебе желаю процветания,
Добра, тепла и вдохновения!
Поздравление с 8 Марта племяннице
Моя девочка родная,
Славная племяшка,
Пусть весна положит счастье
Для тебя в кармашек.
В день 8 Марта я
Радости желаю,
С праздником прекрасным женским
Нежно поздравляю!
Улыбайся, дорогая,
Будь всегда красивой,
Сложиться судьба пускай
Гладко и счастливо!
Ранее мы публиковали поздравления учителям и воспитателям.
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